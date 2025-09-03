Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El concierto de clausura de la primera edición del MUSAG, en el Monasterio de San Jerónimo. YOLANDA GIRÓN

El Festival de Música Sacra de Granada llega a su segunda edición con un estreno internacional

El MUSAG recrea 'Las siete palabras de Cristo en la cruz' a partir de obras de Bach, en un programa que interpretarán el Coro de Friuli e Íliber Ensemble

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:29

Entre los próximos días 3 y 24 de octubre tendrá lugar en la capital la segunda edición del Festival de Música Sacra de Granada (MUSAG), ... el ciclo que el año pasado se puso en marcha bajo la dirección de Darío Tamayo, clavecinista y líder de Íliber Ensemble, una de las formaciones especializadas en música antigua más importantes de España y la de más prestigio entre las que tienen origen andaluz. La experiencia del pasado año fue, según Tamayo, «muy estimulante, porque la respuesta del público fue masiva. Hubo lleno absoluto en todos los conciertos y más de 2.000 asistentes, con varios centenares de personas que no pudieron entrar a los programas que ofrecimos en la Capilla Real y en el Monasterio de San Jerónimo». Esto ha supuesto un espaldarazo para este año, según el clavecinista, en una cita que crece en ambición.

Espacios grises

