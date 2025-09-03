El Festival de Música Sacra de Granada llega a su segunda edición con un estreno internacional

Entre los próximos días 3 y 24 de octubre tendrá lugar en la capital la segunda edición del Festival de Música Sacra de Granada (MUSAG), ... el ciclo que el año pasado se puso en marcha bajo la dirección de Darío Tamayo, clavecinista y líder de Íliber Ensemble, una de las formaciones especializadas en música antigua más importantes de España y la de más prestigio entre las que tienen origen andaluz. La experiencia del pasado año fue, según Tamayo, «muy estimulante, porque la respuesta del público fue masiva. Hubo lleno absoluto en todos los conciertos y más de 2.000 asistentes, con varios centenares de personas que no pudieron entrar a los programas que ofrecimos en la Capilla Real y en el Monasterio de San Jerónimo». Esto ha supuesto un espaldarazo para este año, según el clavecinista, en una cita que crece en ambición.

Así, serán un total de cinco los conciertos que integran la segunda edición del MUSAG. El hilo conductor va a ser el quinto centenario del nacimiento del compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, así como los 340 años desde el nacimiento de Bach. El primero de los conciertos, el 3 de octubre a las 20.00 horas en la iglesia de la Villa Romana de los Mondragones, tiene como protagonistas a Amarilis Dueñas, violagambista de Valladolid residente en Colonia (Alemania) y a la mezzosoprano alemana Julia Kurig. Dueñas está considerada como la gran estrella de su instrumento en el marco europeo, quien, además, será artista residente del Festival y ofrecerá una clase magistral el día 4. El siguiente programa tendrá lugar el día 10 a las 20.00 horas en la Real Chancillería, estará dedicado al tratamiento del tema de Todos los Santos en varios ciclos de lieder, y sus intervinientes serán la soprano Sophie Negoïta y el pianista Jansen Ryser. Tanto el primer recital como el segundo rompen, como afirma Tamayo, las barreras con la música sacra tradicional, más allá de la liturgia.

Ampliar El director del MUSAG, el clavecinista granadino Darío Tamayo. F. P.

El tercero de los conciertos contará con la participación del Coro Friuli Venezia Giulia, una de las más prestigiosas formaciones vocales italianas, y lleva por título 'Palestrina, sonido divino'. La particularidad de esta cita, que tendrá lugar el día 16 en la iglesia de Santo Domingo, es que las obras se cantarán a capela y con la distribución de voces original de Palestrina,

Acontecimiento

De todos es conocido el tratamiento que del tema de las siete palabras de Cristo en la Cruz hicieron en su día Haydn, Dubois y contemporáneos como Murail y Loten. Sin embargo, Íliber Ensemble ha reconstruido, a partir de un arduo trabajo de investigación, la presencia de esas siete palabras en la obra de Bach. Es, como afirma Darío Tamayo, una recreación en forma de cantata que une trozos de las pasiones de San Mateo, San Juan y San Lucas con otras obras del genio de Eisenach. Es, pues, un estreno mundial, y el elenco de solistas es de primer nivel, con el ya mencionado Coro Friuli Venezia Giuilia, la soprano Sophie Negoïta, la contralto Anthea Pichanik, el tenor Jakob Pilgrim y el bajo–barítono Christian Wagner. La cita tendrá lugar en el Monasterio de San Jerónimo el 18 de octubre a las 20.00 horas. Esta propuesta, además, viajará luego a Lyon y a Noruega y está previsto grabarla.

El último de los recitales tendrá como protagonista a la formación francesa Le Concert de l'Hostel Dieu el 24 de octubre en la Capilla Real. Los lioneses debutarán en Granada tras su reciente presencia en el Palau de la Música Catalana con un programa titulado 'Barroco en femenino'.

La entrada es gratuita para todos los conciertos, hasta completar el aforo, y el ciclo cuenta con patrocinio del Ayuntamiento y Fundación La Caixa.