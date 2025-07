El festival de música clásica más 'secreto a voces' se inicia en Nigüelas el domingo

José Antonio Muñoz Granada Jueves, 31 de julio 2025, 20:11 Comenta Compartir

En una época en que todo es promoción, alharacas y flashazos en el teléfono móvil, hay un festival que trabaja desde hace ya 21 años ... en el silencio y la elegancia. Parece que no hubiera un gran deseo de que se conociera fuera de ese pequeño paraíso que constituye el valle de Lecrín y en particular la población de Nigüelas. Responde al nombre de Forum Internacional de Alto Perfeccionamiento Musical del Sur de Europa, Fiapmse por sus siglas. Puede sonar rimbombante. Pero no. Suena a música, y de la buena. Cada año, centenares de personas se desplazan discretamente para acudir a alguno de los conciertos y recitales que integran este ciclo que es un secreto a voces, y que los melómanos no deberían perderse.

Este año, el Fiapmse propone nada menos que 13 citas entre el domingo 3 y el domingo 17 de agosto. Entre ellas hay de todo: desde guitarristas ganadores de concursos internacionales hasta cuartetos llegados del otro extremo del mundo. Y, claro está, el talento de la orquesta residente, Concerto Málaga, encabezada por el director del Festival, el violinista José Manuel Gil de Gálvez, que en estos días ha regresado junto con la orquesta de una exitosa gira por Extremo Oriente. En cuanto al programa, comienza fuerte. El concierto inaugural del domingo 3 (iglesia de San Juan Baustista de Nigüelas, 22.00 horas), Concerto Málaga celebrará el 150º aniversario de la muerte de Georges Bizet interpretando una selección de piezas de su obra más conocida, la ópera 'Carmen', incluidas dentro de un programa en el que también tendrá su sitio el contemporáneo José Luis Turina, con dos de las obras que ponen música a dos de los 'Sonetos del amor oscuro' de Lorca. En la segunda parte del concierto, desfilarán por las partituras nombres como Sebastián Iradier, Enrique Granados o Manuel de Falla, que servirá como colofón a la velada con la escucha de 'Pantomima y danza ritual del fuego' de 'El amor brujo'. Todos los conciertos son gratuitos hasta completar aforo, excepto el que incluye una cata de vinos, que cuesta 12 euros La siguiente cita tendrá lugar el martes 5, y presenta carácter internacional. El patio del Ayuntamiento de Nigüelas acogerá el recital del quinteto coreano K-Winds, con un programa amplísimo que incluye obras de Jacques Ibert, Darius Milhaud, Malcolm Arnold y Josef Bohuslav Foerster. El miércoles 6, la Casa de la Cultura de Nigüelas será el escenario donde ofrecerá un recital la pianista Carla Román Vázquez, ganadora del Concurso Intercentros Melómano Profesional en 2023. La joven intérprete ejecutará un programa con obras de Chopin, Ravel y Albéniz. En el mismo escenario, el jueves 7 actuará el Mühlfeld Trío. La cita incluye obras de Shostakovich, Nino Rota, Robert Muczynski, Béla Kovács y las 'Siete canciones populares españolas' de Falla. Entrando en el primer fin de semana, el pianista Juan Pablo Gamarro viaja al Jardín Nazarí de Vélez Benaudalla el viernes 8 para interpretar un programa vinculado al cine, con obras de Beethoven, Puccini y el autor especializado en bandas sonoras Henry Mancini. El sábado día 9, Concerto Málaga vuelve a la iglesia de Nigüelas para interpretar un programa virtuosístico donde brilla la presencia de Paganini, y el domingo 10 actuará la guitarrista Antigoni Baxe en la iglesia de San Antón de Acequias, con obras de Castelnuovo-Tedesco, Sor y Castilla Ávila. En la última semana, el Trío Sonata de saxofones actuará el martes 12 en el patio del Ayuntamiento con obras de Albinoni, Schubert y Haydn. El miércoles tendrá lugar el clásico concierto con cata de vinos (12 euros) en Señorío de Nevada, con Juan Pablo Gamarro como intérprete. El guitarrista Shilong Fan actuará en Acequias el jueves 14, y el 15 de agosto habrá guitarra flamenca con Manuel Herrera en la plaza de Nigüelas, el mismo lugar donde Gamarro cerrará su triplete con obras de Satie, Porter y Gardel. Mención aparte merece el concierto de clausura del domingo 17. Un impresionante programa que incluye la 'Música nocturna de las calles de Madrid' de Boccherini y la 'Sarabande' de Haendel, a cargo de Concerto Málaga. Un excepcional colofón a un, de nuevo, interesante festival.

