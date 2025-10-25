El Festival de Jazz sorprende a los pasajeros del metro de Granada con un concierto en vivo Ayer fue el primero de una serie que llevará la mejor música a las estaciones y vagones del metropolitano

Ideal Sábado, 25 de octubre 2025, 16:37 | Actualizado 16:54h. Comenta Compartir

El 45 Festival Internacional de Jazz de Granada, uno de los más prestigiosos y veteranos de Europa, amplía este año su presencia en la ciudad con una propuesta tan original como cercana: el festival… también en el Metro. Gracias a la colaboración de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y el Metropolitano de Granada, el metro se convertirá en un nuevo escenario musical donde el jazz, el funk y el blues sorprenderán y acompañarán a los pasajeros en su trayecto cotidiano.

Esta iniciativa inédita invita a vivir el jazz en movimiento, integrando la música en la vida urbana y promoviendo el transporte público como espacio cultural y de encuentro. El proyecto 'El Festival de Jazz… también en el Metro' refuerza así el vínculo entre cultura, movilidad y participación ciudadana, ofreciendo experiencias accesibles y abiertas a todos los públicos.

El primer concierto, 'Jazz sobre raíles', tuvo lugar ayer, entre las 11.00 y las 13.00 horas, en la línea Recogidas-Armilla. Estuvo protagonizado por BefunkBop, una de las formaciones más enérgicas de la escena granadina, conocida por su potente mezcla de funk, soul y jazz. Con una amplia sección de metales y percusión, BefunkBop ha participado en festivales como Jazz en la Plaza, Jazz en la Costa y diversas programaciones urbanas, convirtiendo cada actuación en una fiesta de groove y complicidad entre músicos y público.

¿Qué? ¿Se perdieron el concierto de ayer y les ha dado mucha rabia? Tomen nota porque esto no ha terminado. El ciclo continuará el jueves 30 de octubre a las 20.00 horas, con 'Blues en el Metro', en la Sala Jiménez Torrecillas de la estación Alcázar Genil, un espacio singular que aúna diseño contemporáneo y patrimonio histórico.

Actuará Mateo Ortega & The Sugar Daddies, banda andaluza que combina juventud y experiencia en torno al blues. Liderada por Mateo Ortega (voz y guitarra) y Juan Justicia (guitarra solista), la formación cuenta con dos veteranos de la mítica Blues Band de Granada, Pepe Castro (bajo) y Antonio Valero (batería). Tras publicar su primer EP en 2023 y pasar por festivales como Cazorla Blues, Sweet Cotton Festival o Alma & Blues, se han consolidado como una de las propuestas más prometedoras del panorama nacional.

El programa

El programa central del 45 Festival Internacional de Jazz de Granada se celebrará del 31 de octubre al 8 de noviembre de 2025 en el Teatro Isabel la Católica, con la participación de artistas de reconocido prestigio internacional. Una cita con el apoyo de Ayuntamiento de Granada, Fundación »la Caixa», Fundación Caja Rural, Consejería de Fomento, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Metropolitano de Granada, Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y Procare.