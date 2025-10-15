Festival Internacional de Jazz de Granada 2025: Una cita imprescindible

IDEAL Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:39 | Actualizado 19:11h. Compartir

Del 25 de octubre al 8 de noviembre de 2025, Granada disfrutará de la 45ª edición de su festival internacional de jazz, uno de los eventos más antiguos y prestigiosos de Europa de este género. Nos esperan grandes momentos con Tony Momrelle, Harold López-Nussa, Timba a la americana con Grégoire Maret, Brandee Younger, Jazzmeia Horn y Richard Bona Asante Trío entre otros. Este año, por segundo año consecutivo, Oferplan Granada de IDEAL ofrecerá un número limitado de entradas a precios exclusivos para algunos de los conciertos que tendrán lugar en esta celebración musical.

El Teatro Isabel La Católica será el escenario principal del festival, donde se presentarán artistas de renombre mundial cuyas trayectorias destacan no solo por su excelencia musical y diversidad, sino también por su compromiso social. La edición de este año promete ser inolvidable, proponiendo un viaje sonoro a través de vibrantes subgéneros del jazz, tales como world music, funky, jazz latino, soul y bebop. Además, el festival se acercará a la comunidad, llevando la música a las calles y espacios públicos, incluyendo presentaciones en el Metro de Granada, con el objetivo de llegar a todos los públicos y dar voz a artistas locales.

Uno de los aspectos más destacados del festival es su vocación social, que se materializa en un concierto didáctico especialmente dirigido a niñas y niños en situaciones vulnerables. De esta manera, el evento no solo celebra la música, sino que también promueve valores de inclusión y educación. Entre las propuestas musicales más fascinantes de esta edición se encuentran conciertos que prometen dejar huella:

1 de noviembre a las 21:00 horas en el Teatro Isabel La Católica Timba a la americana con Grégoire Maret

El Festival Internacional de Jazz de Granada recibe por primera vez a dos figuras de referencia mundial: el pianista cubano Harold López-Nussa, considerado heredero de Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba, y el virtuoso suizo de la armónica Grégoire Maret, ganador de un Grammy y colaborador de leyendas como Herbie Hancock, Pat Metheny, Prince o Marcus Miller.

López-Nussa, con una sólida trayectoria internacional que lo ha llevado a los escenarios más prestigiosos del mundo, presenta en Granada su más reciente obra, Nueva Timba. Un proyecto profundamente personal donde confluyen tradición y modernidad, raíces cubanas y jazz contemporáneo, acompañado por un cuarteto de lujo: Ruy Adrián López-Nussa (batería), Luques Curtis (contrabajo) y Grégoire Maret (armónica).

La crítica internacional ha aclamado Nueva Timba como un trabajo que marca un punto de inflexión en el jazz latino, situándolo entre los mejores discos de jazz de 2023. Con esta formación excepcional, Granada vivirá un acontecimiento único que une dos trayectorias brillantes y confirma al festival como escenario de excelencia musical.

6 de noviembre a las 21:00 horas en el Teatro Isabel La Católica Brandee Younger: elegancia, alma y jazz

Brandee Younger está transformando la percepción del arpa en el jazz contemporáneo. Su obra más reciente, *Gadabout Season*, refleja su capacidad compositiva y su exploración personal a través del arpa. Younger se distingue por tejer un diálogo sonoro entre el jazz espiritual, la música clásica, el soul y el hip-hop, posicionándose como una de las figuras más innovadoras del género. Su legado sigue la pista marcada por pioneras como Dorothy Ashby y Alice Coltrane, pero con un estilo único que resuena en el presente.

7 de noviembre a las 21:00 horas en el Teatro Isabel La Católica La voz dorada del jazz: Jazzmeia Horn en concierto

Una de las voces más importantes del jazz vocal contemporáneo, Jazzmeia Horn combina la elegancia de la tradición con un virtuosismo vocal deslumbrante. Comparada con leyendas como Sarah Vaughan y Betty Carter, ha recibido reconocimientos internacionales como el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, el Thelonious Monk International Jazz Vocal Competition y el título de Rising Star Female Vocalist por DownBeat.

Su voz poderosa y emotiva brilla en discos como A Social Call y Love & Liberation, ambos nominados al Grammy, y su presencia escénica es electrizante. Traer a Jazzmeia Horn a Granada es un auténtico lujo: no te pierdas la oportunidad de escuchar a una de las voces imprescindibles del jazz vocal del siglo XXI.