El Festival Hogaza Rock de Alfacar despedirá el verano con grandes bandas nacionales e internacionales

Ideal Martes, 5 de agosto 2025, 10:36 Comenta Compartir

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la 22ª edición del Festival Hogaza Rock de Alfacar, junto a la alcaldesa del municipio, Fátima Gómez, y el representante de la Asociación Cultural Hogaza, Fermín Moga. El evento, que reunirá a grandes bandas nacionales e internacionales, se celebrará el próximo 6 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en la Plaza de la Iglesia de la localidad y la entrada será gratuita.

Caracuel ha manifestado que «seguir respaldando proyectos culturales de este tipo es clave para acercar el arte a toda la ciudadanía, promoviendo la participación y el disfrute de la cultura en espacios abiertos y accesibles».

Además, la diputada ha hecho hincapié en que «el Festival sigue manteniendo su singularidad y esa esencia que lo hace especial. Tiene un cartel repleto de grandes bandas en diversas modalidades. Es fundamental apoyar eventos como este para impulsar el turismo y la economía local».

Por su parte, la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, ha señalado que «este festival es un referente de nuestro pueblo, ha evolucionado con el tiempo y se ha convertido en un espacio familiar para todos los públicos, con un sonido único e irreemplazable».

El representante de la Asociación Cultural Hogaza, Fermín Moga, ha destacado que «Hogaza Rock ha evolucionado con los años, nos hemos arriesgado con propuestas musicales alternativas y este año el festival cuenta con uno de los mejores carteles de su historia».

Sobre el cartel

Este año, el cartel incluye grupos nacionales como 'Palmar de Troya', 'Automatic Lover', 'Deaf Devils' y 'Zerdivy', además de bandas internacionales como 'The New Christs' (Australia) y 'Barrence Whitfield & MFC Chicken' (EE. UU. y Reino Unido) que ofrecerán una noche llena de rock and roll, punk, garage, surf y rhythm & blues, una combinación que hace al festival único por su originalidad y espíritu alternativo.

A lo largo de los años, el Festival Hogaza Rock se ha consolidado como un evento importante en la escena underground, mejorando en cada edición sin perder su esencia.