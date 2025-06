Sondra Radvanosvsky, una diva enamorada en los Arrayanes en el Festival de Granada este lunes Acompañada al piano de Anthony Manoli ofrece un programa titulado From Loss to Love, en el que la soprano norteamerican traza un recorrido emotivo –más que estilístico– a través de arias y canciones que hablan de ausencia, anhelo, consuelo y redención amorosa.

Es una de las grandes sopranos del circuito internacional. Cada nueva aparición de Sondra Radvanovsky es esperada con expectación tanto en los principales teatros de ópera como en los recitales más selectos. Su dominio del repertorio belcantista y verdiano, su intensidad dramática y su impactante presencia escénica la han convertido en una artista de referencia para una generación entera de melómanos. A lo largo de su carrera, ha sabido combinar la técnica más depurada con una entrega expresiva absoluta, cualidades que no solo brillan en el gran espectáculo operístico, sino también en el formato íntimo del recital, donde su arte adquiere otra dimensión: más cercana, más desnuda, igual de conmovedora.

Acompañada al piano de Anthony Manoli ofrece un programa titulado From Loss to Love, en el que la soprano norteamerican traza un recorrido emotivo –más que estilístico– a través de arias y canciones que hablan de ausencia, anhelo, consuelo y redención amorosa. El itinerario comienza con dos figuras femeninas emblemáticas del Barroco inglés: la trágica Dido de Purcell y la Cleopatra de Haendel, ambas expresiones extremas del amor perdido y del poder de la emoción convertida en música. A partir de ahí, Radvanovsky se adentra en la canción de concierto, un terreno donde su expresividad y su paleta de matices encuentran un cauce propicio. Canciones rusas de Rajmáninov, llenas de melancolía y sensualidad; lieder de Strauss que combinan lirismo y exaltación vital; los intensos Sonetti del Petrarca de Liszt, con su fusión de arrebato romántico y contemplación introspectiva; y una canción reciente de Jake Heggie, If I had known, que nos devuelve al presente con una mirada conmovedora sobre el amor y la pérdida. El recital culmina con La mamma morta, un aria emblemática del repertorio verista en la que Radvanovsky ha dejado ya su impronta en los grandes escenarios, y que aquí adquiere un sentido nuevo, casi confesional, en el marco más reducido del recital con piano. El concierto cuenta con el patrocinio de Porcel Hoteles.

