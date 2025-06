El organista, clavecinista y director de orquesta Andrea Marcon decidió en 2012 hacerse cargo de la Dirección Artística de la Orquesta Ciudad de Granada, responsabilidad ... que mantuvo –luchando contra los elementos en una de las etapas más difíciles de la formación– durante ocho años. Treinta después de su primer encuentro con la ciudad y veinte después de su primer concierto con la orquesta, hoy abre el Festival de Música y Danza en el Carlos V con la suya propia, La Cetra, medio centenar de músicos y cantantes que se han desplazado a Granada para interpretar la 'Misa en si menor' de Johann Sebastian Bach, en honor y recuerdo del director de orquesta granadino Miguel Ángel Gómez Martínez, fallecido prematuramente el pasado año.

–¿Cómo se siente en su vuelta a Granada?

–Encantado. Tenia muchas ganas de volver.

–Muchos no le olvidan, incluidos algunos políticos.

–(Sonríe) Fueron unos años difíciles, en los que tocó trabajar para resolver los serios problemas que tenía la OCG. Ahora, afortunadamente, parece que todo va bien.

–En 2023 anduvo por aquí con Magdalena Koczena, y en 2020 dirigió en Granada el primer concierto clásico abierto de Europa desde el inicio de la pandemia.

–Sí, también con una obra religiosa, en este caso el 'Réquiem' de Mozart, en la Catedral. Fue un concierto muy emocionante, que dediqué a la memoria de mi madre, quien falleció en las primeras semanas de la covid.

–Ahora esta 'Misa en si menor' se dedica a la memoria de Miguel Ángel Gómez Martínez, el director de orquesta granadino.

–Así es. Aunque no tuvimos la oportunidad de coincidir profesionalmente, era un excelente músico, y me parece una gran idea de Paolo Pinamonti el rendirle homenaje.

–Viene usted al frente de su orquesta, La Cetra, que ya acumula dos décadas de trayectoria, y su coro, que aunque es mucho más joven, ya se ha hecho un hueco en el contexto internacional.

–Así es, el coro está trabajando cada vez en más producciones, con directores muy importantes, y en cuanto a la orquesta, la crítica dice que, hoy por hoy, es una de las primeras del mundo. El pasado domingo estuvimos en Leipzig interpretando en el Festival Bach la 'Pasión según San Juan' en la versión de 1725, tres siglos justos después de su estreno, y el pasado martes estuve tocando el órgano de Bach en la iglesia de Santo Tomás, donde está enterrado, así que imagínese el honor. Va a ser una semana muy 'bachiana'.

LA OCASIÓN «Entiendo la invitación de Paolo Pinamonti como un reconocimiento a mi trabajo en la ciudad»

–Es uno de sus autores favoritos, y siempre ha dicho que cada vez que lo interpreta, descubre algo nuevo.

–Así es. No se acaba nunca. Su música es tan infinita que nutre el alma. Da alimento al hombre. Es una necesidad, como el pan nuestro de cada día. Todos los políticos del mundo que parecen querer la guerra, los de derecha y de izquierda, deberían escucharle a diario. Estoy seguro de que si lo hicieran, habría muchos menos conflictos bélicos. Si oyeran el 'Dona nobis pacem', que es el final de esta 'Misa en si menor' se les quitarían las ganas de seguir peleando.

–¿Qué tiene de especial esta obra?

–Creo que trasciende lo meramente religioso, para entrar en una dimensión espiritual. Todos sus números son de una delicadeza extrema. Las casi dos horas que dura son una continua invitación a la reflexión. Por ello es tan interpretada y tiene tantos adeptos en todo el mundo.

–¿En qué momento artístico llega La Cetra al Festival?

–Estamos en un gran momento. Aunque fui el fundador de la orquesta, no ocurre como en otras formaciones barrocas, que tienen un único director, aunque dirijo con ellos el máximo de conciertos que puedo. La Cetra trabaja con colegas de primera fila mundial, y está grabando con los sellos más importantes del mundo. De hecho, hace escasas fechas, hemos grabado 'Arsilda, regina di Ponto', de Vivaldi, con Naïve, y la revista Grammophon la ha catalogado como la mejor ópera de Vivaldi registrada en la historia. También hemos grabado esta 'Misa' que interpretaremos hoy con Arcana el pasado año, y ahora estamos preparando el proyecto de 'Ariodante' de Haendel. En nuestra próxima temporada también se incluye 'L'Olimpiade' de Cimarosa, una obra que el autor escribió para la ciudad de Vicenza, y que había dirigido en alguna ocasión en Venecia hace 20 años. Ahora la tocaremos en el Concertgebouw de Ámsterdam y en Basilea también.

Vuelta al Barroco

–La ópera barroca sigue estando de moda, y el público la disfruta.

–Pienso que el repertorio barroco no había sido suficientemente valorado por una parte de los aficionados, tachándola de larga y aburrida, cuando pienso que era una cuestión de tener buenos intérpretes y programas atractivos. Incluso en LaScala, donde estuve dirigiendo la pasada temporada la ópera napolitana de Leonardo Vinci, y teatros tan conservadores como la Ópera de Roma llevan haciendo óperas de Haendel con Rinaldo Alessandrini. Tenemos mucha ópera barroca por descubrir, y no podemos quedarnos siempre en el 'bel canto'.

GÓMEZ MARTÍNEZ «No coincidimos profesionalmente, pero fue un gran músico al que hay que rendir tributo»

–Su agenda es igualmente endiablada. ¿Cómo consigue llevarla adelante?

–Porque me encanta lo que hago. Voy donde me llaman. Hace escasas fechas estuve en Malasia por primera vez con la Orquesta de Kuala Lumpur, una excelente agrupación, con la que hicimos Beethoven y Mozart en un auditorio impresionante. Colaboro frecuentemente con la Filarmónica de Múnich, y trabajo ahora en dos proyectos muy buenos con ellos. No me faltan tareas, no.

–Ahora tiene usted a un medio paisano al frente del Festival. ¿Hay mucho 'pique' entre Venecia y Treviso?

–(Carcajada) Para nada, somos ciudades vecinas y hermanas. Treviso es la campiña de Venecia. Tengo una historia curiosa con Paolo Pinamonti, porque fue el primero que me dio la oportunidad de dirigir mi primera ópera, 'L'Orione' de Francesco Cavalli, cuando era el director del teatro La Fenice de Venecia, hace 25 años. Además, Paolo ama a Granada y tiene una relación muy fuerte con Manuel de Falla, en cuyo Archivo ha trabajado, y me parece que, tras el final de la etapa de Antonio Moral, es una excelente elección para dirigir el Festival de Música y Danza. Y le agradezco profundamente la invitación a tocar aquí, porque lo siento como un reconocimiento a mi trabajo en la ciudad.