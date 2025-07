«Mi espectáculo es un homenaje a la Granada del Concurso de Cante Jondo»

El pianista jienense Chico Pérez va a ofrecer mañana en el Corral del Carbón su espectáculo 'Ecos del tiempo' en el marco del Festival Internacional ... de Música y Danza. Pérez actuará acompañado de Javi Ruibal a la batería y Miriam Jaén en la voz. En su trayectoria tienen cabida por igual el flamenco, el jazz, el blues y la música, aunque, según propia confesión, su música navega más entre los dos primeros géneros. Con tres discos en el mercado –'Gruserías', 'Continente 27' y el más reciente 'Sarao', el espectáculo con el que llega al Festival estaba, afirma, «concebido para Granada, ya que originalmente se llamó 'Sueño de 1922', y fue un encargo de la Comunidad de Madrid para conmemorar el Concurso de Cante Jondo. Tenemos muchas ganas, pues, de hacerlo aquí. Hay temas dedicados a Falla, a Lorca, a la Alhambra, a las noches de verano... En definitiva, el espectáculo es un homenaje a aquella ciudad y a los que vivieron aquel acontecimiento», afirma.

Todos los temas son originales, y Pérez no acierta a separar sus dos dimensiones, la de músico y la de compositor. «Siempre, desde pequeño, comprendí que ambas dedicaciones estaban íntimamente ligadas», añade. En cuanto a su estilo, afirma que el flamenco «es la raíz de todo lo que hago, pero todos los géneros que he estudiado me han ayudado a crecer». Asi, asegura que 'Ecos del tiempo' tiene un poco de todo, «Al final se trata de transmitir un estilo propio, y pienso que este espectáculo consigue transmitirlo. Quien venga a escucharme, va a escuchar a Chico Pérez».

El jienense, aunque no se formó en la capital nazarí, sí que tiene una fuerte vinculación emocional con esta ciudad. Además, ya ha actuado en otros ciclos, cmo Momentos Alhambra –pasó en su día por el Jardín de Gomérez– y en el Festival Internacional de Jazz. «Formar parte del programa principal del Festival de Música y Danza es algo que siempre quise hacer, por lo que estoy encantado de tocar aquí mañana. Es una fecha que tenía marcada en rojo en el calendario», asegura.

Ciertamente, los aficionados también la marcaron como prioritaria, ya que su espectáculo fue uno de los primeros en agotarse tras salir las entradas a la venta. Un éxito que espera repetir en sus próximos compromisos, en pueblos como Bollullos de la Mitación, Torralba de Calatrava y Arroyo del Ojanco, de nuevo en Granada (en la Bienal) y Málaga.