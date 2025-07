La soprano norteamericana Nadine Sierra (1988) será esta noche Violetta en la producción de 'La traviata' del Teatro Real que se podrá ver, en versión ... concierto, en el Carlos V. La acompañan una voz privilegiada y una gran presencia escénica. Y también una inquietud que le lleva a ir más allá de lo que cualquiera podría esperar de ella como artista. Una intérprete y una mujer de alto calado.

–Violetta la persigue. ¿Alguna vez pensó que en tan poco tiempo un personaje tendría tanta influencia en su carrera?

–Definitivamente no era consciente de esto cuando ensayé Violetta por primera vez en 2021 en Florencia. Esperaba conectar con el papel, pero no estaba segura de cuánto podría entenderla en general... hasta la primera función. Esa primera función que tuve en el Maggio Musicale con el maestro Zubin Mehta consolidó en mí algo que sospechaba que podría suceder con Violetta; pude abrazarla por completo, de forma muy similar a la Gilda de Verdi, aunque son tipos de mujeres completamente diferentes. Pero también son óperas que Verdi escribió después de enfrentar la pérdida de sus dos hijos y su esposa... Creo que hay algo en esto por lo que siento mucha empatía, y el oyente puede percibir su dolor y amor personales escritos en estas partituras. Violetta y Gilda, definitivamente, han cambiado mi vida y, sin duda, han guiado mi trayectoria profesional en gran medida.

–Aquí en Granada no tendrá una escenografía que la transforme en ella ante los ojos del público. ¿Un reto extra?

–Me encantan este tipo de conciertos porque no hay nada que distraiga al público de la obra en sí. Es casi como si pudiéramos ofrecerle la versión más matizada e íntima de la obra, simplemente con nuestras propias emociones y creatividad espontánea. Vestuario, pelucas, atrezzo y escenografía son extras que podemos disfrutar o apreciar en el teatro, pero el teatro es teatro. Depende más (y debería depender más) de qué y cómo el actor actúa con sus colegas y el público. Claro que es un reto, pero para mí es un reto hermoso.

–Es evidente que, conociéndola, la fusión cultural es una alegría. ¿Cuánto hay de portuguesa, estadounidense o puertorriqueña en usted?

–Estoy sinceramente agradecida por mi pasado. ¡Me ha dado mucho que disfrutar en este mundo! Mi mezcla familiar me permitió pensar las cosas de una manera más global y apreciar y respetar diversas culturas del mundo. También creo que esta particular mezcla me ayudó a crear el tipo de voz que tengo; su forma de sonar y la calidez que a menudo se asocia con las etnias latinas. Al final, me siento una mujer de mundo con la suerte de conocer gente de todos los rincones del mundo.

–Su voz ha evolucionado de forma natural, pero ha comentado que le gusta controlar ese cambio. ¿Cómo lo logra?

–Después de 23 años trabajando juntos, sigo teniendo un profesor y coach de canto muy cercano. Es alguien en quien confío y a quien incluso consideraría un familiar cercano. Siempre me ha dado los mejores consejos durante mi desarrollo vocal, lo que sin duda me ha permitido mantener un control especial sobre mi canto. Soy muy cuidadosa con mi voz porque conozco los riesgos que conlleva si un cantante no es precavido. Tengo la suerte de haber sido criada con paciencia con mi voz y de haber tenido mentores en quienes confío sinceramente durante tanto tiempo.

España, lugar de su éxito

–España ha sido una de las bases geográficas sobre las que ha cimentado su éxito. ¿Qué ha encontrado en el público de la ópera española?

–¡Calidez! Una calidez y un aprecio inagotables que me inspiran a actuar y cantar al máximo cada vez que vengo a España. El público español me infunde coraje y fuerza cuando actúo gracias a su energía, que les es totalmente natural. Además, entiendo esa energía simplemente por mi pasado familiar, ¡así que es como cantar en mi propia casa! Ha sido un verdadero placer.

–Ha trabajado en condiciones climáticas adversas en nuestro país, con diferencias de temperatura entre el interior y el exterior que ponen a prueba cualquier garganta. ¿Cuál es su rutina para cuidarse?

–Diría que ha sido un poco difícil. No es tanto el calor, porque nací y crecí en el sur de Florida, donde pasar calor es normal... (risas). Es más bien el aire seco lo que ha sido difícil de soportar. Las cuerdas vocales necesitan estar bien hidratadas para funcionar no sólo correctamente, sino también de forma saludable. Mis compañeros y yo hemos sido muy proactivos últimamente, bebiendo mucha agua y tratando de mantenernos lo más hidratados posible. ¡Seguro que haremos lo mismo en Granada!

–Triunfó con 'La Traviata' en el Liceu y ahora viene a Granada con la producción del Real. ¿Qué diferencias ha notado entre ambas y cómo le han influenciado al interpretar el mismo papel?

–En el Liceu, actuamos en la producción de Sir David McVicar, que presenta una ambientación más tradicional de 'La Traviata'. Una hermosa producción que sumerge a los cantantes y al público en el París de Violetta a principios de la década de 1850. ¡En Granada, representamos una 'Traviata' sin ambientación ni vestuario tradicionales! Tendremos que confiar únicamente en nuestro talento teatral e interpretar nuestros personajes de la forma más creíble posible bajo las estrellas. La mayor diferencia será esta: confiar simplemente en nosotros mismos como actores y cantantes para representar los mismos papeles, pero esperemos que con la misma eficacia. ¡Veremos si lo conseguimos!

Ampliar La estadounidense ha recibido excelentes críticas por su trabajo en esta producción. JAVIER DEL REAL

–Hasta ahora, ha mantenido un equilibrio entre papeles ligeros y dramáticos. ¿Cree que en algún momento del futuro próximo la balanza se inclinará hacia un extremo u otro?

–La verdad es que no estoy segura. Intento no mirar tan lejos porque nadie, ni siquiera yo, puede predecir qué cantará mi voz con más comodidad en un futuro lejano. Quizás podría lograr un equilibrio entre papeles ligeros y dramáticos similar al que tengo ahora. Siempre he creído en un equilibrio saludable en cuanto a lo que canto, para que mi voz no se sienta estresada ni forzada al máximo. Siempre quiero mantener mis cuerdas vocales flexibles y capaces de hacer las cosas que me enseñaron incluso a los 13 años.

–Esta noche actuará con Karina Demurova, cantante muy unida a Granada, donde ganó el Concurso de Ópera Mozart. ¿Cómo es trabajar con ella? ¿Y con su Alfredo, Xabier Anduaga?

–¡Ambos son maravillosos! No sólo como artistas, sino también como colegas y personas. Ambos tienen una gran pasión por la interpretación y son compañeros muy solidarios. ¡He pasado un tiempo estupendo trabajando con ambos y espero tener muchas más oportunidades en un futuro próximo!

–Se dice que todos los cantantes italianos se saben 'La traviata' de memoria. Usted no es italiana, pero ¿qué papel ha jugado este título en su experiencia personal?

–'La traviata' es una de las óperas más famosas del mundo, por supuesto, y la he escuchado desde que tenía unos 10 años. Me enamoré de la ópera a esa edad y comencé a estudiarla a fondo porque ya sabía que quería ser cantante de ópera. Dicho esto, estudié a todos los grandes cantantes y maestros que, afortunadamente, grabaron esta ópera para el deleite del público mundial. Es una de las obras maestras de la ópera que me acercó al conocimiento y la apreciación de este arte. Me alegra enormemente que ahora sea una parte importante de mi vida y no solo algo que estoy estudiando.

Compromiso

–No es usted solamente (perdón por el adverbio) una cantante. Se ha convertido en una voz que denuncia sin tapujos injusticias como la guerra e incluso situaciones que no le gustan en el mundo de la ópera. ¿Cree que este activismo puede pasarle factura en el futuro, o no lo piensa?

–Siempre pienso en el futuro… y siempre me repugna la idea de que la guerra azote nuestro mundo en estos tiempos, cuando ya deberíamos haber aprendido de nuestros errores. Cuando ya deberíamos haber aprendido que todos somos seres humanos conectados entre nosotros, sin importar dónde crecimos. Incluso me pregunto si me permitiré traer un hijo a este mundo… Va más allá del mundo de la ópera. Es más un pensamiento para las personas que tienen que sufrir y sentir miedo en un planeta que ya debería haber comprendido la importancia de la paz en 2025. Rezo todos los días por un mejor futuro… De verdad.

–¿Qué piensa a propósito de su debut en Granada, en un recinto con un sonido tan especial como el Carlos V? ¿Conocía el Festival con anterioridad?

–¡Estoy muy emocionada! He oído hablar muy bien de él, así que estoy deseando vivirlo en primera persona. Estoy deseando que llegue esta noche.