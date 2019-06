La belleza del Ars Nova en la versión de Sollazzo Ensemble El monasterio de San Jerónimo fue un magnífico marco. / PEPE MARÍN JOSÉ ANTONIO LACÁRCEL GRANADA Domingo, 23 junio 2019, 02:39

Comprendo que puedo resultar reiterativo porque todos los años, cuando llegan estas fechas, suelo incidir en el hecho de que estos conciertos matinales, de fines de semana, del Festival granadino, tienen una enjundia, tienen un sabor, tienen un sabor especial, tienen un atractivo que se puede concretar en varios aspectos. De un lado, programas que no son habituales, no son los tan manidos que tantas veces hacen que pensemos dos veces la posibilidad de asistir a un evento musical. De otra parte, intérpretes de gran categoría, que muchas veces están un tanto al margen de esos grupos o solistas mediáticos pero que ofrecen una calidad, una garantía de autenticidad absolutas. En una palabra, me encantan los conciertos matinales del fin de semana. Me entusiasma dejarme caer por escenarios tan hermosos y significativos como el Monasterio de San Jerónimo. Me produce una especial sensación de plenitud tener la suerte de escuchar obras hermosísimas, obras fundamentales en la historia de la música, obras que al mismo tiempo te llevan de la mano a la historia de la civilización occidental. Decididamente, brindo simbólicamente por estos hermosos y tan auténticos conciertos matinales.

Decir que el Monasterio de San Jerónimo registró un lleno absoluto sería una obviedad innecesaria. Un público que siguió con respetuoso silencio todo el desarrollo de la actuación del grupo constituido por Perrine Devillers, soprano, Andrew Hallock, contratenor, Vivien Simon, tenor, Sophia Danilevskaia, fídula, Franziska Fleischanderl, salterio, Lukas Henning, laúd y Anna Danilevskaia, fídula y dirección. Formidables intérpretes que integran en Sollazzo Ensemble demostrando un profundo conocimiento de la música medieval y de los principios, balbuceos, del Renacimiento.

Porque el programa ha estado dedicado a compositores del siglo XIV con ciertas referencias a los últimos años del XIII, con el advenimiento del Ars Nova que en su momento supuso un importante revulsivo en la forma de escribir y de entender la música. Acercarse a un repertorio donde hay una referencia como es Francesco Landini que impregna buena parte del programa, con las importantes alusiones musicales a Matteo de Perugia, para seguir con fragmentos de distintos manuscritos que demuestran la importancia cultural del mundo medieval, tan desconocido y tantas veces denostado sin tener presente su enorme aportación a la civilización occidental.

Cuánto hemos podido disfrutar con la excelente actuación del Sollazzo Ensemble. Qué hermosísima, fresca y perfecta la voz y la capacidad interpretativa de la soprano PerrieDevillers, la seguridad y elegante eficacia del contratenor Andrew Hallock, la expresividad plena de musicalidad del tenor Vivien Simon. Todo el grupo, con instrumentistas de alto nivel que nos han hecho deleitarnos con momentos irrepetibles dentro del repertorio de finales de la Edad Media y del comienzo, de los inicios de un Renacimiento que ya se anuncia en todo su esplendor. Los manuscritos de Londres, el Códex Robertsbridge, el Laudatorio di Cortona, los Manuscritos de Mesina y Parma, Laudatorio de Firenze y la hermosa referencia peninsular al Cant de la Sibilla de la tradición catalana que ha sido formidablemente interpretada destacando la calidad expresiva de la soprano. Mañana musical de finales de junio para hacernos sentir y vivir la música en su más hermosa expresión, para hacernos sentir y vivir el milagro estético de una música y de una época, que ha sido transmitida en todo su esplendor, en toda su autenticidad por un grupo de verdadero lujo. Deliciosas las mañanas musicales del Festival.