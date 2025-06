Agenda del Festival de Granada del sábado 27 de junio

Ideal Jueves, 26 de junio 2025, 14:05 Comenta Compartir

Budapest Festival Orchestra

En el Palacio de Carlos V, tendrá lugar el debut en Granada de una de las orquestas más prestigiosas del panorama europeo, estrechamente vinculada a uno de los directores más influyentes de las últimas décadas: la Orquesta del Festival de Budapest, bajo la batuta de Iván Fischer. Su programa ofrece una poderosa reflexión sobre la dualidad entre vida y muerte, articulada a través de dos obras profundamente contrastantes y complementarias. Los Kindertotenlieder ponen música a los sobrecogedores poemas de Friedrich Rückert, marcados por la experiencia real de la pérdida de sus hijos. La 5ª Sinfonía es un vasto viaje sinfónico que parte de la oscuridad y culmina en una exaltación luminosa de la vida. Su célebre Adagietto, una declaración de amor en forma de música pura, ofrece un momento de íntima belleza que contrasta con la energía desbordante y el dramatismo de los movimientos extremos. El concierto que cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural, será grabado y emitido en directo por Radio Clásica, de RNE, y grabado para su emisión en diferido en el canal internacional Mezzo tv.

Lucía Rey (piano)

Y en el Corral del Carbón, Lucía Rey, pianista y compositora formada en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, presenta Nómadas, su último disco. En 2005, Lucía obtuvo una beca para especializarse en Piano Latino y Jazz en el Instituto Superior de Artes de Cuba (La Habana). Posteriormente continuó su formación en Nueva York, en instituciones como The Brooklyn Conservatory of Music, The Collective School of Music (Latin Jazz Ensemble) y el Harbor Conservatory for the Performing Arts. Aquella intensa etapa en la vibrante escena neoyorquina marcó un punto de inflexión en su trayectoria. A su regreso a España, Lucía ha desarrollado una carrera versátil que abarca múltiples facetas: desde la dirección de proyectos propios hasta su participación en destacados musicales y colaboraciones con artistas de diferentes disciplinas. La pianista madrileña se presenta en formato de cuarteto para ofrecer una música profundamente personal, alimentada por una riqueza de influencias que abarca desde la música clásica al jazz latino, del pop al flamenco. Con el patrocinio de IVERCASA.

Y en el Fex…

Jóvenes-en-Danza: Anhelo-RAÍCES

En el Teatro Alhambra a las 21.00 h, el alumnado de 5º y 6º del Conservatorio Profesional de Danza «Reina Sofía» de Granada presentan el proyecto Jóvenes-en-Danza. El alumnado de la especialidad de Danza Clásica interpretará Anhelo, obra imaginada y coreografiada por Juanjo Arqués a modo de celebración de esos instantes efímeros que, aunque breves, dejan una huella imborrable en nuestra memoria. El alumnado de las especialidades de Baile Flamenco y Danza Española presentará RAÍCES, un ejercicio de exploración coreográfica que busca conectar a la nueva generación de bailarinas y bailaoras de flamenco con la raíz esencial de este arte. Concierto patrocinado por Red Eléctrica.

MORALEDA DE ZAFAYONA 21.00 h Academia Barroca del Festival de Granada

A las 21.00 h en la Casa de la Cultura de Moraleda de Zafayona, la Academia Barroca del Festival bajo la dirección de Carlos Mena interpretará obras de Alessandro Scarlatti en el 300 aniversario de su muerte, así como composiciones sacras del granadino José García Román. Las piezas de Scarlatti, figura esencial en la evolución del Barroco italiano de entre siglos, entrarán en diálogo con las de José García Román, breves meditaciones musicales sobre máximas éticas y filosóficas tomadas de autores de la Antigüedad.

Tango en Guitarras (solidario)

A las 21.30 h en el Patio de los Mármoles, los guitarristas argentinos Ramón Maschio y Mariano Gil ofrecen un concierto solidario a beneficio de Asociación ProInteligencia Límite y Asociación Síndrome de Down de Granada. Los arreglos originales para guitarra y una gran complicidad musical definen esta propuesta que, a través de tangos, valses y milongas, recorre las obras más emblemáticas de Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Pedro Laurenz, Ástor Piazzolla, entre otros destacados creadores. Con el apoyo de la Fundación «la Caixa», entidad protectora del FEX.

