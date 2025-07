Agenda del Festival de Granada del domingo 6 de julio

Ideal Sábado, 5 de julio 2025, 21:49 Comenta Compartir

El Trío Arbós presenta un fascinante diálogo entre Johann Sebastian Bach y la Nueva Música granadina, forjada bajo el magisterio de Juan-Alfonso García. Juan Carlos Garvayo ha tomado algunos de los corales de Bach que Ferruccio Busoni transcribió para el piano y los ha convertido en piezas camerísticas vibrantes, que resuenan al contacto con la música de vanguardia de cuatro compositores que, desde distintos puntos de Andalucía, representan sensibilidades diferentes: el antequerano Manuel Hidalgo y el algecireño José María Sánchez-Verdú con su fuerte conexión con la creación germana; el linarense Francisco Guerrero, con su indomable y volcánica personalidad, en una obra para piano que preservó como la primera de su catálogo; y el granadino José García Román rindiendo homenaje a «la ciudad del corazón y de la amistad». Todo resulta en un diálogo de texturas y tiempos que revela cómo la modernidad puede dialogar con la tradición sin diluir su esencia. A ello se pondrá el Trío Arbós, grupo fundado en 1996, Premio Nacional de Música en 2013 y uno de los conjuntos de cámara más activos y versátiles del panorama español.

*Crucero del Hospital Real, 12.30 horas, Trío Arbós.

Palacio de Carlos V, 22.00 h, Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Daniel Harding

Por la noche, repiten los conjuntos de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Harding al frente para abordar una de las cimas del repertorio sacro: la Messa da Requiem de Giuseppe Verdi. Con ella, el compositor rindió homenaje a Alessandro Manzoni, símbolo moral y literario del Risorgimento, fallecido en 1873. La misa se estrenó un año después en la iglesia de San Marco de Milán, y desde entonces su intensidad emocional y su teatralidad han fascinado al público. Junto al conjunto romano, interviene un cuarteto vocal de primer nivel, con Federica Lombardi, Teresa Romano, Francesco Demuro y Giorgi Manoshvili, para poner voces solistas a una partitura en la que se entrelazan con una fuerza expresiva deslumbrante el dramatismo operístico y la solemnidad litúrgica. Desde el estremecedor Dies irae hasta el recogimiento del Libera me final, esta obra monumental expone, como pocas, el vértigo humano ante la muerte y el anhelo de redención. Concierto patrocinado por Red Eléctrica de España, en su 40 aniversario.

Y en el FEX...

A las 21.00 h en el Hospital Real, la compañía de danza La Venidera presentará Paseantes, una pieza site-specific que invita al espectador a recorrer un camino donde los bailarines y la danza son los guías. Los intérpretes dialogan sobre la no-cordura transitando las calles o los espacios que habitan. La danza española contemporánea conquista los diferentes lugares jugando con el espacio, la luz, la música, tres cuerpos y sus límites.

A las 22.00 h, la Plaza de la Libertad se convertirá en el escenario de SÍNCOPE, una pieza de danza que explora el terreno fértil entre la tradición y la contemporaneidad, y donde el flamenco se funde con otros lenguajes artísticos y con la experimentación sonora. «Voces. Visiones. Formas de uno mismo que no son uno mismo. Un cuadro del Bosco. Un salto de Nijinsky. Las palabras rotas de lo que un día fueron los cantes de tu tierra. Porque, ¿acaso no es eso la locura? La distancia entre quien la señala y la padece. Entre ambos puntos: el dolor del baile y uno que te mira y no te reconoce».

A las 22.30 h, la compañía La Venidera presentará en la Plaza de la Libertad su creación Loca, donde dos bailarinas dialogan sobre la locura a cuerpo desnudo, dando paso a un lenguaje puramente orgánico, visceral, honesto, arraigado a la tierra y libre de prejuicios. Un lenguaje que nos posibilita sentir el éxtasis de dos cuerpos que se retroalimentan en el puro deseo de liberarse.

En la Parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación de Aldeire, el organista Sylvio Salado nos ofrecerá a las 21.00 h L'aria della musica: el órgano y la voz humana en España e Italia, una velada musical sin precedentes. El programa, dedicado al órgano de Aldeire, estará centrado en el acompañamiento vocal en la liturgia y la influencia de la música vocal en obras para órgano, conmemorando el 460 aniversario de la muerte de Cavazzoni.

A las 22.00 h en el Corral del Carbón, el Trío Kairós (violín-violonchelo-piano) interpreta dos piezas fundamentales del repertorio de cámara. El Trío para piano, violín y cello en si bemol mayor, K. 502 de Mozart, compuesto en 1786, refleja el apogeo creativo de Mozart, con una música llena de energía y luminosidad. Junto a esta obra se presenta el Trío en si mayor, op. 8 de Brahms, originalmente escrito en 1853 y revisado por el propio compositor en 1889 para suavizar los excesos de su juventud, logrando así una pieza más madura y equilibrada. Con estas obras, el Trío Kairós invita al público a descubrir la evolución musical de dos grandes maestros y a apreciar la transformación creativa de Brahms a lo largo de su carrera. Concierto patrocinado por Red Eléctrica. Con el apoyo de la Fundación «la Caixa», entidad protectora del FEX.

Para los conciertos de aforo limitado, se recomienda adquirir las invitaciones con anticipación a través de la web del Festival.