Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Animasur pondrá en escena el montaje 'Love, love, love' en el Parque 28 de febrero. IDEAL

El IX Festival CAU de artes urbanas llena Quinta Alegre de circo, música y teatro

El evento, que se celebrará del 2 al 5 de septiembre, cuenta con compañías y artistas como Animasur, Angie Kurz yla Gata Japonesa

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:53

Septiembre es el gran mes de la cultura en Granada. No tiene más que echar un vistazo a la agenda para comprobar que todos los ... días hay uno, dos o tres eventos –los fines de semana el número de citas se multiplica por tres–.Una oferta amplísima que arranca el martes que viene con la gran gala de inauguración de la novena edición del Festival CAU, que durante cuatro jornadas reúne en Granada a lo mejor de lo mejor del circo contemporáneo, el teatro, la música y las artes urbanas. Una propuesta que, según la propia organización, «rompe moldes». Todas las actuaciones serán en el Palacio de Quinta Alegre salvo la última, la del día 5, en el Parque 28 de Febrero, en la zona de Nueva Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El folleto de las fiestas de Chauchina genera polémica entre los vecinos
  2. 2

    El Granada prioriza el fichaje de Vencedor para la medular
  3. 3 King África cancela su concierto en un pueblo de Granada por problemas de salud
  4. 4

    El Granada y el Deportivo tratan un intercambio de cesiones entre Stoichkov y Bouldini
  5. 5

    «Pagarás por lo que le hiciste a la chica de Motril»
  6. 6 Maracena llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Granada por la zona de bajas emisiones
  7. 7 El fruto del Amazonas que arrasa en Granada: «Es muy saludable y tiene un sabor único»
  8. 8

    Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene
  9. 9

    Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido
  10. 10 El antiguo monaguillo de un pueblo de Granada pronunciará el pregón de la Virgen de Gracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El IX Festival CAU de artes urbanas llena Quinta Alegre de circo, música y teatro

El IX Festival CAU de artes urbanas llena Quinta Alegre de circo, música y teatro