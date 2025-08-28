El IX Festival CAU de artes urbanas llena Quinta Alegre de circo, música y teatro

Septiembre es el gran mes de la cultura en Granada. No tiene más que echar un vistazo a la agenda para comprobar que todos los ... días hay uno, dos o tres eventos –los fines de semana el número de citas se multiplica por tres–.Una oferta amplísima que arranca el martes que viene con la gran gala de inauguración de la novena edición del Festival CAU, que durante cuatro jornadas reúne en Granada a lo mejor de lo mejor del circo contemporáneo, el teatro, la música y las artes urbanas. Una propuesta que, según la propia organización, «rompe moldes». Todas las actuaciones serán en el Palacio de Quinta Alegre salvo la última, la del día 5, en el Parque 28 de Febrero, en la zona de Nueva Granada.

El CAU despega con una velada, titulada 'Lorca', en la que intervendrán artistas de primer nivel como Angie Kurz,Balint Varga,José Pascual,La Selva, Pepa Cases, Liz Kremers y Juan Pablo Sandlien.

El miércoles será el turno de La Buffa, que pondrá en escena 'Ni fu ni fa', un viaje por las relaciones más fraternales. Por ese continuo tira y afloja entre el cariño, el odio, el amor y las disputas. «Entre hermanas todo es posible», resumen desde La Buffa. A continuación será el turno de La Gata Japonesa con 'Los viajes de Bowa', un montaje que transita por diferentes estados emocionales de Bowa apoyados en un lenguaje circense de efectos de magia.La jornada la cierra Angie Kurz con 'Gertrudis'.

Programación 2 de septiembre (20.00 horas) Gala inaugural en el Palacio de Quinta Alegre con la intervención de Angie Kurz, Balint Varga,José Pascual,La Selva,Pepa Cases,Liz Kremers yJuan Pablo Sandlien.

3 de septiembre (20.00 horas) Triple función en el Palacio de Quinta Alegre. La Buffa con 'Ni fu ni fa', La Gata Japonesa con 'Los viajes de Bowa' y Angie Kurz con 'Gertrudis'.

4 de septiembre (20.00 horas) El Gran Dimitri pone en escena 'The great circus show' y Miguel Barreto y la Pequeña Victoria Cen 'Disculpa si te presento como que no te conozco'. Palacio de Quinta Alegre.

5 de septiembre (21.00 horas) Animasur representa 'Love, love, love' en el Parque 28 de Febrero.

El jueves será el turno de El Gran Dimitri con 'The great circus show'. Dimitri llega esa misma mañana en su pequeña autocaravana donde transporta su circo en miniatura. Consigue que le dejen actuar, monta su escenografía y pone hora para el comienzo del show. Todos esperan acróbatas, malabaristas, magos… En cambio, aparece Dimitri. Un personaje que hace creer a todo el mundo que es un gran artista, como su abuelo. Dimitri habla de sus sueños, de lo que dejó en su país, de su familia y, por supuesto, hará reír.

Acto seguido Miguel Barreto y la Pequeña Victoria Cen representarán 'Disculpa si te presento como que no te conozco', que aborda la identidad como tema principal. «En escena somos cuerpos que juegan a encontrarse, descubrir cómo nos vemos desde fuera, cómo nos describe nuestro reflejo y lo que nos rodea», comentan.

Y el CAU acabará el 5 con 'Love, love, love' de Animasur. «Los humanos –explican desde Animasur respecto al fondo de este espectáculo– no dejan nunca de producir deseos, pero la mayoría se pierden en el espacio y en el tiempo, no llegan a su destino». «De vez en cuando –prosiguen– los dioses deciden atenderlos y se inmiscuyen en nuestras vidas como si de un juego de tratase».