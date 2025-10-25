Fernando Villena dedica un poema al Centro Artístico de Granada

El vuelo de la poesía

Sábado, 25 de octubre 2025

IDEAL recupera la tradición periodística de ofrecer poesía de calidad a los lectores. Era uso frecuente de los diarios insertar en sus páginas poemas de ... conspicuos autores que, brevemente, encuadrados en su rincón, complementaban y relajaban el tráfago de la palpitante actualidad con unas gotas de belleza literaria. IDEAL rescata aquella memorable usanza de entregar poesía, y lo hace de la mano del Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, entidad que este año cumple los ciento cuarenta de su fundación en 1885, y en la que han militado (o militan) figuras tan señeras como Federico García Lorca o como tantos otros que resultaría prolijo enumerar, históricos o actuales, conocidos y reconocidos…, pero ligados todos a la citada sociedad cultural, que, bisemanalmente, mostrarán sus versos en estas páginas.

nauguramos esta sección con un poema de Fernando de Villena que, precisamente, dedica a la entidad de que hablamos. De Villena es un prestigioso novelista, ensayista y poeta; premio Andalucía de la Crítica, asiduo colaborador de diversos medios de comunicación como IDEAL o como el histórico Boletín del Centro Artístico, y autor de poemarios tan notables como 'Pensil de rimas c elestes', 'Vos o la muerte', o la serie 'El Mediterráneo'. 'Al Centro Artístico de Granada' ¡Tantas tardes dichosas en este Centro Artístico, tanta Historia prendida bajo esta arquitectura, tantas nobles palabras, músicas y pintura en un ambiente claro, cordial y humanístico…! Aquí tienen respaldo todos los creadores; aquí se dan la mano los artistas más varios; gozan de compañía no pocos solitarios y no hay mejor refugio para los soñadores. Aquí, siempre que llegues con atenta miraday corazón sencillo, verás con alegría que, escondida y sutil, se encuentra todavía, como en el macasar, el alma de Granada. Aquí, codo con codo, salen a nuestro encuentro los amigos más ciertos y las sombras de antaño. Nadie aquí ningún día se ha sentido un extraño, y por ello este Centro se nos mete tan dentro.

