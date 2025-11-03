Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fernando Navarro, junto a Rafael Cobos Ideal

Fernando Navarro recibirá el XI Premio Granada Noir mañana lunes

En una jornada muy cinematográfica que contará con el director Rafael Cobos y la proyección de 'Harper', el guionista y novelista recibirá el galardón en el Espacio V Centenario de la UGR

Ideal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:17

Granada Noir, el festival multicultural dedicado al género negro y criminal patrocinado por Cervezas Alhambra, comienza mañana lunes 3 de noviembre por todo lo alto ... con la entrega del XI Premio Granada Noir al guionista y novelista Fernando Navarro, dos veces nominado a los Goya, en una velada que será muy emocionante.

