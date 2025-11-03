Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Fernando Navarro recibirá el XI Premio Granada Noir este lunes

En una jornada muy cinematográfica que contará con el director Rafael Cobos y la proyección de 'Harper', el guionista y novelista recibirá el galardón en el Espacio V Centenario de la UGR

Ideal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Granada Noir, el festival multicultural dedicado al género negro y criminal patrocinado por Cervezas Alhambra, comienza mañana lunes 3 de noviembre por todo lo alto ... con la entrega del XI Premio Granada Noir al guionista y novelista Fernando Navarro, dos veces nominado a los Goya, en una velada que será muy emocionante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  7. 7

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fernando Navarro recibirá el XI Premio Granada Noir este lunes

Fernando Navarro recibirá el XI Premio Granada Noir este lunes