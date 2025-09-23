La Junta restaura y pone en valor el patrimonio sacro y cofrade de granada

El patrimonio sacro supone casi el ochenta por ciento del patrimonio andaluz. Un ingente legado de imaginería, pintura, bordados, retablos, orfebrería y piezas artísticas que ... necesita restauración y mantenimiento. Una labor que habiendo mejorado en los últimos años sigue siendo enorme, a veces inabarcable. Hay que agradecer a la Iglesia, a sus órdenes y a sus cofradías, el esfuerzo por su contribución al cuidado de un patrimonio que es objeto del disfrute de toda la ciudadanía, pero a cuyo mantenimiento también es necesario que contribuya la administración.

La Junta de Andalucía viene prestando especial atención a este patrimonio desde 2020 y muestra de ello es la reciente aprobación de la tercera gran convocatoria de ayudas de arte sacro de Andalucía. La consejería de Cultura y Deporte pone en marcha subvenciones para conservación y restauración del patrimonio histórico andaluz. La línea de este 2025 asciende a más de dos millones de euros para restauración y conservación de arte sacro para cofradías, parroquias, ordenes, federaciones y diócesis. Restauraciones que tendrán en cuenta una serie de parámetros entre los que se incluyen el grado de protección del bien, su calidad, su estado de conservación, el proyecto, la cualificación del equipo técnico y ahora también el mantenimiento posterior de estas obras. Se da continuidad a las impulsadas por el gobierno andaluz en la pasada legislatura, que movilizaron más de seis millones de euros. Las ayudas presentan novedades positivas como la de aumentar su importe máximo hasta los 40.000 euros, pudiendo alcanzar hasta el cien por cien del presupuesto. Se dará prioridad a aquellos proyectos ubicados en pequeños y medianos municipios o la posibilidad de incluir como parte del equipo técnico a personas inscritas en el Registro de Artesanos.

En la primera edición, se acometieron en Granada nueve proyectos, por valor de ciento treinta y siete mil euros, entre los que destacan el retablo mayor de la Abadía del Sacromonte, el Cristo de la Salud de san Andrés o los frescos de san Miguel de la cofradía de la Aurora. En la segunda edición, diecinueve proyectos correspondieron a la provincia de Granada con más de seiscientos mil euros de inversión. Destacando la imagen de Jesús del Rescate de Diego de Mora, el retablo del monasterio de las Comendadoras, el de la iglesia de Alfacar, el palio de la Virgen de la Victoria y en Guadix las pinturas murales del Santuario Face Retama de San Torcuato o las pinturas murales de la Iglesia de las Lágrimas entre otras. Estos fondos públicos han conseguido restaurar obras de primer orden artístico con lo mejor de la escuela granadina: Pablo de Rojas, José y Diego de Mora, Alonso Cano, Risueño, Alonso de Mena o Diego de Siloé.

Junto a estos proyectos de bienes muebles, el patrimonio arquitectónico barroco y mudéjar granadino también está viendo muy notables restauraciones gracias al Primer Plan Alhambra. Como la iglesia de san Andrés, la Abadía del Sacromonte, san Cecilio o el órgano de la catedral, recién terminado y que culminará con un gran concierto este otoño. Todo este esfuerzo de la Junta contribuye a la generación de empleo y riqueza para Granada.

GRANDES EXPOSICIONES

Igualmente, Granada ha tomado el rumbo de la capital hispalense con grandes exposiciones de arte sacro comenzando por la reciente de Torcuato Ruiz del Peral en el museo de Bellas Artes de Granada que se alargó hasta febrero del 25 con un éxito total de público, 83000 visitas. La exposición exhibía hasta una treintena de esculturas que se han rescatado y restaurado de retablos, clausuras e iglesias de la provincia, además de museos y colecciones particulares, para acercarlas al espectador. La calidad de las obras era extraordinaria como los Niños Justo y Pastor, las dos representaciones de San José, la Virgen de la Humildad de la catedral de Guadix o el Niño de la espina del convento de Santa Catalina de Zafra. Otra gran exposición es la dedicada al grande de José de Mora, maestro del barroco. Se llevará a cabo en la catedral de Granada en colaboración con la Diócesis y cuenta con más de medio centenar de obras del genio junto a sus maestros y seguidores, restauradas gracias a otra gran inversión. Obras que vendrán de las diócesis de Granada, Sevilla, Córdoba o Málaga.

Nunca será bastante, el patrimonio sacro es ingente. Sin embargo, se están dando pasos como nunca antes y se ha generado un efecto llamada de restauración y conservación que ha conseguido que este gremio cuente con más trabajo que nunca, que el turismo cuente con más motivos para visitarnos, los amantes del arte están disfrutando de policromías originales y de autorías inesperadas y que los fieles estén reencontrando, bajo el polvo de varios siglos, el verdadero rostro de su devoción más venerada.