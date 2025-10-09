Farnaz Ohadi lleva su grito de libertad flamenco-persa a La Chumbera
J. F. Bustos
Jueves, 9 de octubre 2025, 23:24
. La innovadora cantante iraní-canadiense Farnaz Ohadi, aclamada por su audaz fusión de la tradición persa con el arte flamenco, presenta en Granada su ... espectáculo 'Breath' en La Chumbera, mañana a las 21.00 horas, en una parada esencial de su gira española, después de haber recorrido los escenarios de Barcelona, Madrid y Sevilla.
'Breath' es mucho más que un concierto; es una experiencia escénica que teje la fuerza del cante flamenco con la profunda musicalidad de la poesía persa. Farnaz erige un puente intercultural que conmueve y desafía, utilizando su voz como instrumento de reivindicación. A través de su arte, defiende con valentía la libertad de expresión, los derechos humanos y, muy especialmente, los derechos de la mujer en contextos donde la creatividad y la igualdad son silenciadas.
En Granada, Farnaz contará con el bailaor y coreógrafo granadino Manuel Liñán, figura clave en la evolución del flamenco actual y conocido por su talento para desafiar convenciones y ampliar los límites del arte. A través de una narrativa visual dinámica y emotiva, donde la música, la poesía y la danza se alían, 'Breath' invita a un viaje íntimo y universal sobre el amor, la resiliencia y la esencia vital de la respiración.
