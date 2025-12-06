Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salida a hombros de El Fandi en Machachi. Ideal

El Fandi suma el indulto número 53 de su carrera en Ecuador

El diestro granadino inicia por todo lo alto su campaña americana en la plaza ecuatoriana de Machahi, donde suma tres orejas y un rabo

María Dolores Martínez

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:37

David Fandila 'El Fandi' inició ayer por todo lo alto su temporada americana en la plaza ecuatoriana de Machahi, donde salió a hombros en solitario ... por el conjunto de una gran tarde en la que estuvo por encima de las posibilidades de su manso primero, al que cortó una oreja, e indultó al toro número 53 de su carrera, de nombre 'Tormentoso', de 475 kilos, perteneciente a la ganadería de La Viña y herrado con el número 3. Paseó los máximos trofeos simbólicos de este astado en premio a una faena vibrante, condicionada por el viento, en la que se mostró pletórico en todos los tercios.

