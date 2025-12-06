El Fandi suma el indulto número 53 de su carrera en Ecuador El diestro granadino inicia por todo lo alto su campaña americana en la plaza ecuatoriana de Machahi, donde suma tres orejas y un rabo

David Fandila 'El Fandi' inició ayer por todo lo alto su temporada americana en la plaza ecuatoriana de Machahi, donde salió a hombros en solitario ... por el conjunto de una gran tarde en la que estuvo por encima de las posibilidades de su manso primero, al que cortó una oreja, e indultó al toro número 53 de su carrera, de nombre 'Tormentoso', de 475 kilos, perteneciente a la ganadería de La Viña y herrado con el número 3. Paseó los máximos trofeos simbólicos de este astado en premio a una faena vibrante, condicionada por el viento, en la que se mostró pletórico en todos los tercios.

Fue en el segundo festejo de la Feria de Machachi en honor a la Virgen Esperanza de Triana. Con lleno de «no hay billetes» se lidió un encierro de Triana y La Viña, del que destacó el cuarto, indultado. El resultado de la terna fue el siguiente: los matadores David Fandila 'El Fandi', oreja y dos orejas y rabo simbólicos, y Borja Jiménez, silencio tras aviso y silencio, y la novillera Olga Casado, silencio en ambos. A las 14:00 horas de esta tarde (hora local) 'El Fandi' actuará también en la 22ª edición del tradicional festival Virgen Esperanza de Triana de Machahi junto a los toreros ecuatorianos José Andrés Marcillo, David Garzón, Sebastián Zurita, y Arias Samper, el diestro salmantino Marco Pérez y la novillera madrileña Olga Casado, donde se estoqueará un encierro de Triana, La Viña y Ortuña.

