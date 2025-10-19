El Fandi a la espera de tomar una decisión, «sin prisa, pero sin pausa», tras la ruptura con la Casa Matilla después de 21 años

El pasado sábado el diestro granadino David Fandila 'El Fandi' hacía oficial por medio de un comunicado la ruptura de la relación de apoderamiento que ... le mantenía unido al empresario Antonio Matilla desde octubre de 2004. «Ambas partes se desean la mejor de las suertes en sus respectivos caminos tras más de 20 años juntos, agradeciéndose mutuamente los logros conseguidos».

Este medio ha tenido oportunidad de hablar hoy con el ídolo local sobre los motivos de esta ruptura y los pasos a seguir en las próximas fechas. En primer lugar, ha querido dejar claro «el gran cariño que siente por toda la familia Matilla» y, en especial, por los empresarios de la Monumental de Frascuelo, Toño y Jorge.

Tras cumplir 25 años de alternativa el pasado mes de junio, David tiene claro que en «lo poco o mucho que me queda de carrera necesito una persona que le de un nuevo impulso. Creo que aún quedan muchas cosas por lograr y mantengo la ilusión del primer dia». Cuestionado acerca de la persona idónea que pueda gestionar a partir de ahora su carrera, quiere darse un tiempo y pensarlo con calma. «Mantendré reuniones en esta semana e iré sin prisa, pero sin pausa». 'El Fandi' mantiene, de momento, sus compromisos americanos, pero es consciente de que debe tomar cuanto antes una decisión de cara al planteamiento de la temporada española y las primeras ferias del año.