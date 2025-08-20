Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Relatos de verano

Extravíos

Rafael Ruiz Pleguezuelos

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:26

Nunca he sabido demasiado bien por qué me instalé en Altomira. No tengo familia en el barrio, ni recuerdos, ni vínculo alguno con sus calles ... empinadas o con esa forma de decadencia que parece propia de los lugares que un día fueron modernos. Supongo que fue el destino, que es lo que decimos cuando no tenemos explicación para lo que nos pasa, o una especie de debilidad inexplicable hacia los portales que conservan su nombre escrito en azulejo y la suciedad del día a día en los cristales de la escalera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  2. 2

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  3. 3

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  4. 4 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  5. 5 El Infoca trabaja de madrugada en el incendio de Benamaurel y Castilléjar
  6. 6

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  7. 7 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  8. 8

    «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»
  9. 9 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  10. 10 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Extravíos

Extravíos