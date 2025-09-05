Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El novillero Jaime de Pedro. M. D. M.
Jaime de Pedro, novillero

«Cada uno tiene que expresar lo que siente y eso surge en el momento»

El granadino de 21 años es la fusión perfecta de sus padres, la cantaora Marina Heredia y el matador de toros y empresario Pedro Pérez 'Chicote'

María Dolores Martínez

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:03

El novillero Jaime de Pedro es la fusión perfecta de sus padres, la cantaora Marina Heredia y el matador de toros y empresario Pedro Pérez ' ... Chicote'. Tiene planta, una gran educación y mucho ángel en los gestos y en la mirada. Su carácter tímido y reservado le impide expresar todo lo que lleva por dentro (es su primera entrevista), pero sabe medir los tiempos cuando habla. En ocasiones, con el mismo temple y el compás del toreo y el flamenco, de los que ha bebido siempre. «Son dos artes muy similares –asegura– pero dos disciplinas muy diferentes. El flamenco es la noche y el toreo, pienso que no. Te obliga a tener una disciplina más exigente, a entrenar y a pensar sólo en el toro durante todo el día. En el flamenco todo es más natural».

