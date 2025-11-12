Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Expertos analizan la situación del arte contemporáneo en Andalucía en un ciclo de diálogos de Fundación Unicaja.

Expertos analizan la situación del arte contemporáneo en Andalucía en un ciclo de diálogos de Fundación Unicaja

De la mano de estos profesionales y expertos, del equipo de autores del Observatorio, se abordarán las «fortalezas y amenazas del sector artístico» en la actualidad y cuestiones cómo cuáles son las demandas de los profesionales del arte para «mejorar la situación de la formación, la promoción o la supervivencia financiera del sector»

Europa Press

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:37

La Fundación Unicaja ha organizado el ciclo de diálogos 'El futuro ya está aquí' que analizará la situación del arte contemporáneo en Andalucía de la ... mano de los autores del Observatorio Fundación Unicaja de las Artes. La iniciativa, que se desarrollará en los centros culturales de Málaga, Sevilla, Cádiz y Almería, presentará las conclusiones del primer informe de esta herramienta impulsada por la institución que ofrece una visión general del comportamiento y las tendencias del sector artístico durante el último cuarto de siglo.

