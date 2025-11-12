Expertos analizan la situación del arte contemporáneo en Andalucía en un ciclo de diálogos de Fundación Unicaja.

La Fundación Unicaja ha organizado el ciclo de diálogos 'El futuro ya está aquí' que analizará la situación del arte contemporáneo en Andalucía de la ... mano de los autores del Observatorio Fundación Unicaja de las Artes. La iniciativa, que se desarrollará en los centros culturales de Málaga, Sevilla, Cádiz y Almería, presentará las conclusiones del primer informe de esta herramienta impulsada por la institución que ofrece una visión general del comportamiento y las tendencias del sector artístico durante el último cuarto de siglo.

Asimismo, el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla acogerá uno de estos encuentros el martes 25 de noviembre, a las 19,00 horas, según ha informado la Fundación en una nota. Bajo el título 'Universidades, estéticas y asociaciones', la mesa redonda contará con la doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada y profesora funcionaria en la Escuela de Arte San Telmo de Málaga, Regina Pérez Castillo; el artista, comisario, investigador, profesor y activista, Isidro López-Aparicio; el doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, crítico de arte y comisario, Juan Francisco Rueda y el ex director del Museo Picasso Málaga y coordinador editorial del informe, José Lebrero Stals.

De la mano de estos profesionales y expertos, del equipo de autores del Observatorio, se abordarán las «fortalezas y amenazas del sector artístico» en la actualidad y cuestiones cómo cuáles son las demandas de los profesionales del arte para «mejorar la situación de la formación, la promoción o la supervivencia financiera del sector».

Tras este encuentro en Sevilla, el ciclo de mesas redondas continuará en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz el 2 de diciembre, y el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería el 9 de diciembre. Todos los encuentros tendrán lugar a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

El Observatorio Fundación Unicaja de las Artes analizará con carácter bienal la situación y retos de futuro del sector del arte contemporáneo en Andalucía de la mano de profesionales y especialistas de primer nivel. En su Informe 2025 ha abordado la evolución de la industria del arte en el primer cuarto del siglo XXI, marcado por la transformación del sector con la proliferación de museos, la democratización del consumo y su impacto en el turismo de masas, la aparición de nuevos soportes e injerencias tecnológicas como la Inteligencia Artificial, y el compromiso ético del artista frente a la sociedad y sus conflictos.

A lo largo de nueve capítulos la publicación ha recogido las orientaciones y tendencias de la creación contemporánea en Andalucía, la situación de la educación artística superior y la producción y difusión en museos y centros de arte. También ha abordado el asociacionismo en el sector y las iniciativas independientes, la situación del mercado del arte, el mundo editorial artístico o los nuevos paradigmas frente a la eclosión tecnológica, entre otras cuestiones.

Esta iniciativa se ha enmarcado en el Plan Estratégico de la Fundación Unicaja 2023-2025 y ha perseguido fomentar el análisis y la reflexión en torno al sector del arte contemporáneo actual, una de las áreas prioritarias para la institución dentro de su apuesta cultural.