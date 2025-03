La carrera como escritora de la onubense de nacimiento y granadina de adopción May R. Ayamonte está plagada de éxitos. Su trilogía de Jimena Cruz ... le dio muchas alegrías pero, de momento, su protagonista se ha convertido en un ser literario durmiente. Ahora, ha alumbrado a un nuevo personaje, la subinspectora Polet Hatero, quien vertebra la trama de 'Lo que oculta la noche' (Contraluz), una versión novelada del llamado 'exorcismo del Albaicín' que hizo correr ríos de tinta en los 90.

–¿Cree usted en el diablo?

–No, pero sé que hay sucesos que son inexplicables y para los que no tengo respuesta.

–¿Y en 'presencias'?

–Tampoco, pero no puedo explicar lo que ocurrió en el exorcismo del Albaicín. Esta novela ofrece dos posibles opciones, pero hay sucesos que no tienen explicación.

–¿Cuándo empezó a interesarle la historia?

–Cuando escribí 'Las niñas salvajes' iba por el barrio –que es donde vivo– preguntando a los vecinos por historias del Albaicín, y me contaron la del exorcismo, que no viví porque ni siquiera había nacido. Empecé a indagar y resultó que todos tenían memoria de lo que ocurrió.

–La prensa hizo un amplio seguimiento del asunto.

–Así es, y ha sido una de mis fuentes para idear la trama, aunque hubo informaciones muy contradictorias. Mi fuente más veraz fue el libro que escribió Manuel García, uno de los forenses que participó en el caso. He completado la información con lo que me dijeron algunos familiares lejanos de la víctima.

–Tenemos un cambio de personajes con respecto a sus anteriores obras.

–Es la misma Granada que narré en la trilogía, 30 años antes. Veremos algún personaje que aparecía en ella, pero mucho más joven.

–Hay dos escenarios: La Habana y Granada, conectados por la globalización del mal.

–La víctima real de este caso estuvo en Francia, tuvo un amante africano y de él aprendió vudú. Quería llevármela a un lugar que marcara la diferencia en el personaje de Dolores y el real. Por eso aparece La Habana.

–El componente social está aquí representado por los abortos clandestinos.

–No tenemos muy claro qué pasó, si la víctima real estaba embarazada o no, pero fue una de las posibilidades. Ella pensaba que tenía dentro la semilla del diablo, lo cual tiene algo de alegoría. Tenía muchas ganas de tratar ese asunto, defendiendo el derecho a abortar de manera gratuita y segura.

–Muchos crímenes se han disfrazado de sucesos paranormales.

–En el caso real sabemos que fue un homicidio imprudente, que la víctima dirigió su propio exorcismo porque no tenía lesiones defensivas, no tenía tóxicos ni drogas... Lo que planteo en la novela es que cada uno puede hacer un salto de fe y creer que era una posesión, o no. Y que hay dos hechos paranormales que no tienen explicación hasta ahora.

–¿Cómo evoluciona su protagonista, Polet Hatero, desde el escepticismo a la búsqueda de la verdad?

–Son los hechos inexplicables los que marcan su cambio de actitud. Al final, representa la visión materialista, que se aleja de lo paranormal, y que puede representar a esa porción de los lectores que no conecta con lo que no es ciencia.

–¿Cómo retrata a la policía, 30 años antes de la trilogía de 'Las niñas salvajes'?

–Es un cuerpo que sigue en la plaza de los Lobos, donde aún quedan agentes que trabajaron en el franquismo. Polet Hatero es muy consciente de ello, y representa a las mujeres, pocas, que accedían a puestos de responsabilidad.

–¿Continúa enterándose de cosas en la cola del pan?

–(Sonríe) Sí, y de hecho, la Panadería María es muy importante en 'Lo que oculta la noche' por representar esos lugares de encuentro que habitan los vecinos y en los que me sigo enterando de historias muy útiles para mis novelas.