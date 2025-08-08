Éxito en la 32ª edición del Festival Flamenco de Órgiva
En esta ocasión ha participado en Órgiva José Cortés 'El Pirata', Rubén Campos, Rober 'El Moreno', Eva Esquivel, Jara Heredia, María del Mar Fernández y Aarón Molina
Viernes, 8 de agosto 2025, 15:56
Cartel de lujo en La Alpujarra. Una cita de lujo veraniega para los amantes del cante, la guitarra y el baile. Órgiva ha celebrado a lo grande su XXXII Festival Flamenco 'Ciudad de Órgiva' en la céntrica Plaza Alpujarra. El Ayuntamiento se ha encargado de la organización. Han actuado a las mil maravillas, a la guitarra José Cortés 'El Pirata' y Rubén Campos; al baile Rober 'El Moreno', Eva Esquivel y Jara Heredia; y al cante María del Mar Fernández y Aarón Molina. Este famoso Festival genera todos los años un ambiente festivo y vibrante, atrayendo a personas interesadas en disfrutar de la buena música, el cante flamenco y el baile.
Rober 'El Moreno' comenzó a cursar sus estudios de baile en la Academia Madrileña de Flamenco y Danza 'Amor de Dios', de la mano de los maestros Antonio Reyes y Cristóbal Reyes, continuando su aprendizaje hasta la actualidad con el bailaor y coreógrafo Alfonso Losa y las enseñanzas de Tono 'El Pelao', Farruquito, Miguel Cañas y Nino de los Reyes. Ha trabajado en el Teatro García Lorca y La Latina de Madrid, en el Auditorio Alcázar de San Juan de Valladolid y el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago de Chile, así como en los tablaos madrileños: 'Cardamomo', 'Casa Patas', 'Museo de la Corrala', 'Tablao Torero', 'Tablao Estación Los porches' o 'Tablao Cantares' y 'Rober'. El Moreno se distingue por ser un bailaor innovador, de altura, que destila una excelente pureza flamenca.
María de Mar Fernández comenzó su carrera como cantaora a los 14 años de edad, colaborando con diversas escuelas de baile de artistas flamencos de renombre, como María del Mar Gutiérrez, Inma y Pilar Salazar Ogalla, entre otros. A partir de 1993, participó en Málaga en el Certamen Flamenco para Jóvenes Andaluces y comenzó a ofrecer actuaciones en solitario en peñas andaluzas. En 1999 viajó a Japón para trabajar durante medio año en el tablao 'El Flamenco' de Osaka, con los bailaores. Posteriormente, trabajó para numerosos artistas flamencos muy famosos, como Joaquín Cortés y Paco Peña. También colaboró en varios álbunes con el veterano cantaor y compositor flamenco Juan Villar, en discos como 'Gitanos de Santa María' y 'Lorca y el Flamenco'. Realizó su debut cinematográfico cantando las partes españolas de la canción flamenca 'Señorita' junto con los actores de Bollywood Hrithk Roshen, Abhay Deol y Farhan Katar en la película hindi de 2011 Zindagi Na Milegi Dobara de Zoya Katar.
José Cortés Fernández 'El Pirata' comenzó a tocar la guitarra a corta edad. A los 20 años empezó a trabajar en tablaos y cuevas de Sacromonte, donde se forjó como guitarrista solista y de baile. Entre los años 2005 y 2006 se dedicó a ampliar sus conocimientos de guitarra con el jazz y la bossa nova, así como a acompañar a cantaores de flamenco como Antonio Gómez 'El Colorao', Chonchi Heredia, José 'El Francés' o bailaores como José 'El Índio' o 'Lamoneta'. Entre los años 2006 y 2008 formó parte del proyecto 'Flamenco Small Band', cosechando mucho éxito a nivel nacional e internacional, con músicos como el famoso trompetista y percusionista Neoyorquino Jerry González. Además, compone y canta el nuevo himno del Granada Club de Fútbol 'Yo soy tu afición'. Actualmente se encuentra inmerso en la grabación de un nuevo trabajo discográfico personal y en el del cantaor Sergio Gómez 'El Colorao'.
