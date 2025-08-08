Éxito en la 32ª edición del Festival Flamenco de Órgiva

Rafael Vílchez Viernes, 8 de agosto 2025, 15:56 Comenta Compartir

Cartel de lujo en La Alpujarra. Una cita de lujo veraniega para los amantes del cante, la guitarra y el baile. Órgiva ha celebrado a lo grande su XXXII Festival Flamenco 'Ciudad de Órgiva' en la céntrica Plaza Alpujarra. El Ayuntamiento se ha encargado de la organización. Han actuado a las mil maravillas, a la guitarra José Cortés 'El Pirata' y Rubén Campos; al baile Rober 'El Moreno', Eva Esquivel y Jara Heredia; y al cante María del Mar Fernández y Aarón Molina. Este famoso Festival genera todos los años un ambiente festivo y vibrante, atrayendo a personas interesadas en disfrutar de la buena música, el cante flamenco y el baile.

Rober 'El Moreno' comenzó a cursar sus estudios de baile en la Academia Madrileña de Flamenco y Danza 'Amor de Dios', de la mano de los maestros Antonio Reyes y Cristóbal Reyes, continuando su aprendizaje hasta la actualidad con el bailaor y coreógrafo Alfonso Losa y las enseñanzas de Tono 'El Pelao', Farruquito, Miguel Cañas y Nino de los Reyes. Ha trabajado en el Teatro García Lorca y La Latina de Madrid, en el Auditorio Alcázar de San Juan de Valladolid y el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago de Chile, así como en los tablaos madrileños: 'Cardamomo', 'Casa Patas', 'Museo de la Corrala', 'Tablao Torero', 'Tablao Estación Los porches' o 'Tablao Cantares' y 'Rober'. El Moreno se distingue por ser un bailaor innovador, de altura, que destila una excelente pureza flamenca.

María de Mar Fernández comenzó su carrera como cantaora a los 14 años de edad, colaborando con diversas escuelas de baile de artistas flamencos de renombre, como María del Mar Gutiérrez, Inma y Pilar Salazar Ogalla, entre otros. A partir de 1993, participó en Málaga en el Certamen Flamenco para Jóvenes Andaluces y comenzó a ofrecer actuaciones en solitario en peñas andaluzas. En 1999 viajó a Japón para trabajar durante medio año en el tablao 'El Flamenco' de Osaka, con los bailaores. Posteriormente, trabajó para numerosos artistas flamencos muy famosos, como Joaquín Cortés y Paco Peña. También colaboró en varios álbunes con el veterano cantaor y compositor flamenco Juan Villar, en discos como 'Gitanos de Santa María' y 'Lorca y el Flamenco'. Realizó su debut cinematográfico cantando las partes españolas de la canción flamenca 'Señorita' junto con los actores de Bollywood Hrithk Roshen, Abhay Deol y Farhan Katar en la película hindi de 2011 Zindagi Na Milegi Dobara de Zoya Katar.

José Cortés Fernández 'El Pirata' comenzó a tocar la guitarra a corta edad. A los 20 años empezó a trabajar en tablaos y cuevas de Sacromonte, donde se forjó como guitarrista solista y de baile. Entre los años 2005 y 2006 se dedicó a ampliar sus conocimientos de guitarra con el jazz y la bossa nova, así como a acompañar a cantaores de flamenco como Antonio Gómez 'El Colorao', Chonchi Heredia, José 'El Francés' o bailaores como José 'El Índio' o 'Lamoneta'. Entre los años 2006 y 2008 formó parte del proyecto 'Flamenco Small Band', cosechando mucho éxito a nivel nacional e internacional, con músicos como el famoso trompetista y percusionista Neoyorquino Jerry González. Además, compone y canta el nuevo himno del Granada Club de Fútbol 'Yo soy tu afición'. Actualmente se encuentra inmerso en la grabación de un nuevo trabajo discográfico personal y en el del cantaor Sergio Gómez 'El Colorao'.

