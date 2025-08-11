Evolución satisfactoria del novillero granadino Emilio Espigares El espada de Charches sufrió un politraumatismo severo en la novillada celebrada el pasado sábado en Cortes y Graena

María Dolores Martínez Granada Lunes, 11 de agosto 2025, 11:33 Comenta Compartir

El novillero granadino Emilio Espigares evoluciona satisfactoriamente del politraumatismo severo sufrido el pasado sábado en la novillada celebrada en Cortes y Graena, mientras lidiaba a ... su segundo oponente de Trinidad, propiedad del diestro granadino David Fandila 'El Fandi'. Su encastado segundo le prendió en varias ocasiones y le originó varios golpes en tórax y pierna derecha. Tras ser atendido en la ambulancia de la plaza portátil fue trasladado al Hospital de Guadix. Desde allí se derivó al Hospital Virgen de la Nieves de la capital granadina. En este centro se le practicaron nuevas pruebas médicas, que descartaron lesiones mayores. Antonio Sutil, director de la Escuela Taurina de Jaén, ha informado a IDEAL que el joven espada se encuentra ya en su domicilio y que su deseo es reanudar hoy mismo sus entrenamientos.

En el citado festejo Emilio Espigares fue aplaudido en su lote y protagonizó su mejor actuación frente el primero de su lote, con el que se quedó sin premio por el mal uso de la espada. Actuó mano a mano con Marcos Adame, que logró dos orejas.

