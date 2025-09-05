Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El estreno nacional en Granada de «Hadas - El Musical» ofrecerá una versión accesible gracias a la ONCE

El próximo sábado 13 marcará el inicio de este viaje encantado en el Teatro Isabel la Católica, donde la obra no sólo será un deleite para la vista, sino también accesible para todos.

IDEAL

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:41

Nuestro emblemático Isabel la Católica ultima los preparativos para abrir sus puertas a un espectáculo que promete tocar el corazón de grandes y pequeños: «HADAS, EL MUSICAL». Las tablas de este mítico teatro son parte de la historia de las artes escénicas y vivirán la próxima semana todo lo que supone un estreno nacional de un musical.

La compañía Evita Produce, reconocida por el éxito rotundo de «Christmas Dreams», regresa con una propuesta fresca que tiene como objetivo encantar a las familias con una historia donde la magia y la amistad brillan por encima de todo. Bajo la dirección artística de Eva Manjón y la música original de Juanjo Molina, «HADAS, EL MUSICAL» nos transportará a un universo de hadas, sueños e ilusiones que invitan a todos a reflexionar sobre la búsqueda de la inspiración y la importancia de los lazos afectivos. En Oferplan Granada de IDEAL puedes adquirir tus entradas a un precio exclusivo

El próximo sábado 13 de septiembre marcará el inicio de este viaje encantado en el Teatro Isabel la Católica, donde la obra no sólo será un deleite para la vista, sino también accesible para todos. La colaboración de la ONCE ha permitido que se ofrezca una versión audiodescrita, asegurando que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de la magia de esta propuesta innovadora. Esta iniciativa resalta la importancia de la inclusión en el ámbito cultural, convirtiendo a «HADAS» en un espectáculo accesible que celebra la diversidad. Además, estos espectadores podrán tocar el escenario, los vestuarios...

Musicalmente, la obra promete una rica variedad sonora que abarca desde emotivos temas líricos a ritmos vibrantes de pop y R&B, reflejando así la esencia de sus protagonistas. Cada escena se dará vida a través de un espléndido despliegue de luces, proyecciones y efectos visuales que ampliarán la atmósfera mágica, mientras que el vestuario diseñado por Juan Ortega promete llevar a los espectadores a un mundo donde los sueños son palpables.

El elenco principal, liderado por las talentosas Lucía Madrigal, Marta Navarrete y Alba Rodríguez, junto a las destacadas actuaciones de Antonio Albella y Dídac Flores, conforma un reparto cargado de carisma que seguramente conquistará al público. Con la coreografía del galardonado Aaron Cobos, conocido por su trabajo en «Gypsy», se anticipa que cada movimiento en el escenario será un festín visual que atraerá tanto a los más jóvenes como a los adultos.

«HADAS, EL MUSICAL» se presenta no sólo como un simple evento teatral, sino como una celebración de la fantasía, la amistad y la capacidad de asombro que reside en cada uno de nosotros. Con canciones originales y coreografías impactantes, esta producción transformará el escenario en un espacio donde los sueños cobran vida y las historias se entrelazan, prometiendo un viaje inolvidable.

Después de su esperado estreno en Granada, «HADAS, EL MUSICAL» iniciará una gira nacional, llevando su magia a los principales teatros del país. La promesa de Evita Produce, junto a la admiración ya ganada por su obra anterior, hace que este nuevo musical se posicione como un futuro clásico del teatro infantil. Una historia donde el poder de la amistad y la imaginación brillan intensamente está a punto de llegar a nuestras vidas.

