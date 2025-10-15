Esteban Morales, nuevo gerente de la Orquesta Ciudad de Granada La OCG inicia una nueva fase marcada por la estabilidad institucional, el consenso y la proyección cultural, reforzando su papel como uno de los grandes emblemas musicales de Andalucía.

El Consejo Rector del Consorcio Granada para la Música (Orquesta Ciudad de Granada) ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos municipales representados y de las instituciones que integran su Consorcio, el presupuesto de la Orquesta para el ejercicio 2026, que contempla un incremento del 5% en las aportaciones tanto del Ayuntamiento de Granada como de la Junta de Andalucía.

Este aumento de la financiación garantiza la estabilidad y la gestión de la OCG durante el próximo ejercicio, consolidando el compromiso de ambas instituciones con el futuro de una de las principales formaciones sinfónicas andaluzas y un referente cultural de la ciudad.

En el mismo pleno del Consorcio se aprobó también, por unanimidad, la propuesta de nombramiento de Esteban Morales como nuevo gerente de la OCG, en sustitución de Roberto Ugarte. Morales, hasta ahora gerente de la Orquesta Filarmónica de Málaga. El nombramiento ha contado con el respaldo tanto del personal de la orquesta, como del equipo artístico de la misma.

Con este acuerdo, la Orquesta Ciudad de Granada inicia una nueva fase marcada por la estabilidad institucional, el consenso y la proyección cultural, reforzando su papel como uno de los grandes emblemas musicales de Andalucía.