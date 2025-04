José Antonio Muñoz Granada Lunes, 21 de abril 2025, 10:15 | Actualizado 10:54h. Comenta Compartir

El periodista granadino Javier Martínez Brocal es uno de los mayores expertos internacionales en lo que al Vaticano se refiere. Ha estado muy cerca de los últimos pontífices, y hace ahora un año publicó 'El sucesor' (Planeta), donde, a través de conversaciones exclusivas con Francisco, desentrañó las claves de su pensamiento y su pontificado. Hace escasas fechas, junto al sacerdote mexicano José de Jesús Aguilar, ha publicado 'Cónclave. Las reglas para elegir al próximo papa' (Amazon), donde ofrece todas las claves de lo que ocurrirá en las próximas semanas tras el fallecimiento del sucesor de Pedro.

–¿Cómo han sido los últimos meses en la vida de Francisco?

–El papa había sufrido un deterioro progresivo y constante, y había tenido problemas de salud graves, más visibles durante el último año, así que no ha sido una sorpresa este desenlace. Estaba sufriendo, realmente, y estaba agotado. Eso supuso que los compañeros no saliéramos de Roma, a la espera de lo que ha sucedido.

–El libro que ha publicado cuenta con detalle qué ocurrirá a partir de ahora. ¿Quién es su coautor?

–El padre José de Jesús Aguilar es un sacerdote diocesano muy conocido en México por su capacidad para llegar a la gente. De hecho, es una presencia habitual en los medios de comunicación. Ha seguido los últimos cónclaves, y antes de la renuncia de Benedicto XVI publicó un libro titulado 'La sede vacante', donde contaba todos los mecanismos que rodean a la elección del papa. Desde hace dos o tres años me pedía que lo actualizáramos juntos de cara al futuro. El pasado verano nos pusimos manos a la obra y lo finalizamos en diciembre. Todo lo que ha venido después ha sido una casualidad.

–¿Cómo han hecho ustedes para que sea digerible para el público en general?

–Hemos tratado de explicar cómo han evolucionado las normas con claridad, y cuáles son las vigentes. Todos los papas recientes han cambiado las reglas del cónclave. La elección se rige actualmente por la constitución 'Universi dominici gregis', del Papa san Juan Pablo II, a la que Benedicto XVI introdujo leves reformas, sobre todo en cuanto a la mayoría de elección, que se fijó en dos tercios. El único cambio de Francisco ha sido la eliminación de la Cámara Apostólica, una especie de diputación permanente para el gobierno de la Iglesia durante la sede vacante, y el rito del funeral, para quitarle pompa.

–¿Cuáles han sido los objetivos de dichos cambios?

–El primero, asegurarse de que los cardenales eligen al papa limpiamente, sin interferencias externas y con libertad, y el segundo, asegurarse de que al pontífice fallecido se le entierre de un modo digno. Todo está previsto desde el minuto 2 tras la muerte:quién custodia el cadáver, quién certifica la muerte, quién lo anuncia al mundo, quién convoca el cónclave, quién a los jefes de Estado... Hasta quién dice el 'Habemus papam' tras el cónclave y la misa de inicio de pontificado.

El futuro inmediato

–¿Qué pasará ahora?

–Cuando hay sede vacante, transcurren entre cuatro y seis días hasta el funeral. Entre 15 y 20 días después del fallecimiento del papa, comenzará el cónclave. Todos los cardenales tendrán tiempo de venir a Roma para participar. Puede ser elegido papa cualquier católico que sea sacerdote, tenga más de 40 años y lleve al menos 10 ordenado; es decir, no tiene por qué ser un cardenal. Sin embargo, lo normal es que el pontífice se elija entre los cardenales. La única excusa que hay para romper la clausura del cónclave es salir a buscar al elegido, si está fuera, y llevarle a la Sixtina para hacerle la pregunta de si acepta la elección.

–¿Qué garantiza la mayoría por dos tercios?

–Que se elija a un pontífice de consenso y que las posturas más extremas no tengan lugar en el proceso.

–Francisco ha creado cardenales de procedencias diversas, no sólo 'de su cuerda'.

–Lo primero que ha hecho es ampliar el mapa de países donde hay cardenales. Y muchos de ellos no se conocen. Sin embargo, el mecanismo del cónclave va a permitir que lo hagan; que, como me dijo él mismo, «se sepa todo de todos». A partir de ahora, no sólo se hablará de los problemas de Europa, sino de Asia o América.

CAMBIOS «Ahora al papa se le elige por mayoría de dos tercios, lo que neutraliza las posturas extremas»

–Con este panorama, señalar 'papables' se complica.

–Es prácticamente imposible. Casi es un ejercicio de bola de cristal. Todo depende de cómo se encuentre la Iglesia y el mundo en las próximas semanas. Ellos se van a reunir para definir cuáles son las prioridades de la Iglesia, cuáles las del mundo, y qué mensaje se quiere transmitir. Ya partir de ahí, se buscará el perfil del nuevo papa; no será a la inversa.

–Pero la trayectoria de Francisco marcará la elección.

–Sin duda. Él ha eliminado todos los elementos de corte renacentista que rodeaban al Vaticano. Será interesante ver cómo se entiende el próximo papa a sí mismo: si se ve como un obispo o como un estadista. Hará lo que quiera. Su tarea, en cualquier caso, va a ser traducir el mensaje de la Iglesia para que sea atractivo para los hombres y mujeres de hoy.

–¿Cuántos cardenales electores habrá en este cónclave?

–En puridad, 136, pero algunos no participarán por estar inmersos en procesos judiciales internos de abusos, como el de Lyon. En estos días se sabrá el número final, pero irá entre 130 y 135.

Cine de ciencia ficción

–Supongo que habrá visto la película 'Cónclave'.No tuvo mucha suerte en los Oscar...

–(Risas) El final es bastante cuestionable, improbable y decepcionante. El desarrollo del argumento presenta un Vaticano de ciencia ficción, que no existe. Las discusiones aquí no son «yo te ofrezco si me votas». Reduce el cónclave a una cuestión de poder, y es otra cosa, por lo que he visto. Por mi experiencia hasta ahora, le puedo asegurar que ninguno de los cardenales quiere ser papa. Es más, le digo que habría que estar loco para ansiar convertirse en papa.

–¿Siguen existiendo los 'grandes electores', o la propia dinámica de nombramientos ha diluido esa figura?

–Existen. El hecho de que el cardenal decano tenga 91 años y el vicedecano 81 significa que ninguno de ellos va a tener ventaja como posible candidato, porque ellos son los que tienen mayor protagonismo durante la sede vacante. Entre los 'grandes electores' puedo citar al español Omella, el austríaco Schonbörn y el filipino Tagle. En realidad, todos los integrantes del conocido como G9, el Consejo de Cardenales que asesora al papa, podrían considerarse grandes electores.

–¿Podría salir el próximo papa de ese Consejo?

–Podría ser, pero es difícil saberlo. Todo serían conjeturas.

–Si pensáramos en términos corporativos, ¿qué perfil buscaría para el próximo papa?

–Depende de los cardenales, pero pienso que su edad debe comenzar por 7. Con ello, evitaríamos un pontificado corto, para permitir que se hagan reformas, pero también uno muy largo, que cristalizaría las estructuras. Tendría que tener fuerza moral y física para resistir las exigencias del cargo y capacidad diplomática.

–¿Cuántos españoles habrá en el cónclave?

–Habrá ocho, y uno de ellos además es andaluz, el cardenal de Rabat, Cristóbal López.