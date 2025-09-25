«Escuchar a los vecinos de la comarca de Guadix hizo que me enamorara de la profesión»

Una gala solemne, familiar en honor a los «centinelas de la memoria colectiva» y a la prensa libre. El teatro Mira de Amescua de Guadix ... acogió ayer la XXII edición de los premios nacionales de periodismo Pedro Antonio de Alarcón, que en esta ocasión han homenajeado especialmente la trayectoria de Pepa Fernández, directora y presentadora durante más de veinte años del programa 'No es un día cualquiera' de Radio Nacional de España. La periodista, que se confesó accitana de corazón, alabó el ejercicio del periodismo en los lugares más oscuros, pero más necesarios y recordó a los profesionales que han perdido la vida en el «genocidio» que sufre Palestina.

El acto estuvo guiado por el periodista granadino Rafael Troyano, que halagó el «compromiso» de los premiados. Uno de los reconocimientos internacionales Ciudad de Guadix se queda en casa. La accitana y periodista de IDEAL Sandra Martínez (1998) fue galardonada por sus reportajes 'El milagro de la luz atraviesa la Catedral de Guadix' y 'Donde Carmen se ocultó de las bombas'. De igual forma, se reconocieron los trabajos periodísticos de Marisa Jurado Tamajón y José Manuel González Carrasco por 'Las lavanderas, la memoria de un oficio cargado de historia', emitido en el programa Los Reporteros de Canal Sur, y a la televisión PTV por su especial 'Guadix, la tierra del Cascamorras'.

Con emoción y cariño, la periodista de IDEAL recordó la elaboración de un reportaje que recupera la historia, la experiencia traumática y de terror de varias supervivientes de la Guerra Civil. La arcilla de las casas cuevas fue un cobijo primitivo para los vecinos antes de que se construyeran los refugios antiaéreos. La periodista agradeció a las vecinas, Carmen y Angustias, su generosidad y confianza a la hora de compartir con ella los episodios más espeluznantes de su vida. Especialmente, tuvo palabras de cariño para Angustias, quien falleció después de publicarse el reportaje. «Fue uno de los primeros con los que me sentí periodista de verdad. Recuerdo cómo la gente me tomaba por loca cuando les decía que quería buscar personas mayores que hubiesen estado en la Guerra Civil en Guadix y viviesen aún para contar cómo se refugiaron. En mitad de este camino encontré el testimonio de Carmen y Angustias y fue la primera vez que esta profesión me hizo realmente feliz», confesó una Martínez, por partida triple, visiblemente emocionada.

Abrir las puertas

«Gracias por vuestro testimonio, por abrirme las puertas de vuestra casa y por dejarme compartir a través de esta profesión vuestros recuerdos. Recojo hoy este premio feliz y emocionada, no solo por estar en mi tierra, sino porque lo escribí en una etapa en la que era corresponsal de esta comarca. Ir a cada uno de los pueblos a escuchar a sus vecinos, cubrir una 'rave' en La Peza o una redada al lado de mi casa hicieron que me enamorase de esta profesión», relató. Con su humildad y nervio característico, la compañera valoró el trabajo de todos los periodistas que forman su «segunda casa», IDEAL.

Martínez comenzó su carrera periodística en el año 2021. Fue corresponsal del periódico de los granadinos en la comarca hasta que se incorporó a la redacción el pasado año, sin dejar de estar ligada a la actualidad de su tierra. La periodista, de ascendencia accitana, pasó los primeros años de su vida en Barcelona, pero reside en Guadix desde dos décadas.

Pese a su corta carrera, esta joven profesional goza ya de importantes reconocimientos. En 2024 fue la ganadora de la III edición del Premio de Periodismo Manuel Barrios, convocado por el diario La Razón, gracias a su reportaje 'El antídoto cultural para que los niños palestinos no se conviertan en mártires', publicado en ABC en octubre de 2022 después de un periplo de seis meses en Palestina.