Los premiados posan con sus galardones en el teatro Mira de Amescua de Guadix. Torcuato Fandila

«Escuchar a los vecinos de la comarca de Guadix hizo que me enamorara de la profesión»

La periodista de IDEAL Sandra Martínez recoge el premio Ciudad de Guadix en la gala de periodismo Pedro Antonio de Alarcón, que reconoció la trayectoria de Pepa Fernández

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Guadix

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:08

Una gala solemne, familiar en honor a los «centinelas de la memoria colectiva» y a la prensa libre. El teatro Mira de Amescua de Guadix ... acogió ayer la XXII edición de los premios nacionales de periodismo Pedro Antonio de Alarcón, que en esta ocasión han homenajeado especialmente la trayectoria de Pepa Fernández, directora y presentadora durante más de veinte años del programa 'No es un día cualquiera' de Radio Nacional de España. La periodista, que se confesó accitana de corazón, alabó el ejercicio del periodismo en los lugares más oscuros, pero más necesarios y recordó a los profesionales que han perdido la vida en el «genocidio» que sufre Palestina.

