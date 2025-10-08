La escritora rusa exiliada Anna Starobinets presenta 'El Vado de los Zorros' en Granada La autora y periodista abandonó su país en 2022 huyendo del régimen de Putin, y estará el viernes 10 a las 19.00 en la Facultad de Traducción

José Antonio Muñoz Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:22

La escritora y periodista Anna Starobinets (1978) se ha destacado por ser una de las voces más críticas contra el gobierno de Vladimir Putin, lo ... que le llevó a exiliarse en la primavera de 2022 y a instalarse en Barcelona. Tras publicar varias novelas que la han aupado entre las autoras rusas eslavas de moda por aprecio de la crítica y ventas -tales como 'Una edad difícil' (2005), título al que siguieron 'Refugio 3/9' (2006), 'El vivo' (2011) y 'La glándula de Ícaro' (2013, premio Bestseller Nacional de Rusia, publicado en nuestro país por Impedimenta en 2023), en 2017 publicó 'Tienes que mirar' (Impedimenta, 2021), un desgarrador relato autobiográfico que fue finalista del Premio Bestseller Nacional en 2018. Ahora, viene con una nueva novela bajo el brazo, 'El Vado de los Zorros', publicada originalmente en 2022 y en España este año, considerada una de las mejores novelas del año por la revista de ciencia ficción y fantasía Mir Fantastiki. La presentará el viernes 10 a las 19.00 horas en la Facultad de Traducción e Interpretación, acompañada, precisamente, por quienes traducen sus obras al español, Viktoria Lefterova y Enrique Maldonado.

El argumento de 'El Vado de los Zorros' traslada al lector a la región de Manchuria en 1945. Tras el eco apagado de la Segunda Guerra Mundial, en un confín remoto entre China y Siberia se alza un pueblo fantasma olvidado por el tiempo: El Vado de los Zorros. Allí confluyen desertores sin patria y criaturas surgidas de leyendas antiguas: mujeres zorro que deambulan entre ruinas con sonrisas afiladas, chamanes que susurran secretos al viento helado, inmortales taoístas que custodian misterios milenarios, científicos arrastrados a la locura por ambiciones prohibidas, licántropos que acechan bajo una luna teñida de sangre. En este refugio imposible habita Maxim Cronin, antiguo artista de circo y fugitivo de un gulag, que escapa de una prisión para caer en un nuevo escenario de pesadilla. Humanos y criaturas mitológicas se ven enredados en la búsqueda de un arma biológica legendaria y atrapados en una conspiración cuya sombra se extiende incluso más allá del fin oficial de la contienda. Entre la realidad y la ficción, con un fuerte trasfondo de crítica social, política e incluso económica, Starobinets crea una obra plenamente coherente con su trayectoria, conectada con la obra de Bulgákov y que, seguro, conquistará a sus lectores.

