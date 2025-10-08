Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La escritora y periodista rusa Anna Starobinets presentará su nueva novela en Granada. F. P.

La escritora rusa exiliada Anna Starobinets presenta 'El Vado de los Zorros' en Granada

La autora y periodista abandonó su país en 2022 huyendo del régimen de Putin, y estará el viernes 10 a las 19.00 en la Facultad de Traducción

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:22

Comenta

La escritora y periodista Anna Starobinets (1978) se ha destacado por ser una de las voces más críticas contra el gobierno de Vladimir Putin, lo ... que le llevó a exiliarse en la primavera de 2022 y a instalarse en Barcelona. Tras publicar varias novelas que la han aupado entre las autoras rusas eslavas de moda por aprecio de la crítica y ventas -tales como 'Una edad difícil' (2005), título al que siguieron 'Refugio 3/9' (2006), 'El vivo' (2011) y 'La glándula de Ícaro' (2013, premio Bestseller Nacional de Rusia, publicado en nuestro país por Impedimenta en 2023), en 2017 publicó 'Tienes que mirar' (Impedimenta, 2021), un desgarrador relato autobiográfico que fue finalista del Premio Bestseller Nacional en 2018. Ahora, viene con una nueva novela bajo el brazo, 'El Vado de los Zorros', publicada originalmente en 2022 y en España este año, considerada una de las mejores novelas del año por la revista de ciencia ficción y fantasía Mir Fantastiki. La presentará el viernes 10 a las 19.00 horas en la Facultad de Traducción e Interpretación, acompañada, precisamente, por quienes traducen sus obras al español, Viktoria Lefterova y Enrique Maldonado.

