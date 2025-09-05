La escritora granadina Virtudes Olvera, finalista del Premio Setenil 2025 En esta ocasión el jurado estará presidido por la escritora molinense Lola López Mondéjar

Ideal Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Molina de Segura acaba de dar a conocer el listado de los diez finalistas que optan al premio de 10.000 euros con que está dotado el Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España, entre los que se encuentra Virtudes Olvera, escritora granadina autora de dos libros de relatos, 'Pájaros mojados en un cable de luz' (Esdrújula, 2022) y 'Mamíferos', (Esdrújula, 2024).

Este último, un compendio de catorce cuentos en los que la autora ha reflexionado acerca de nuestra condición animal, y las fricciones y extravíos que provoca nuestra eterno pivotar entre los instintos salvajes y los domesticados, ha sido el título presentado y elegido por el pre jurado para competir por el galardón final. Un total de 101 obras han sido presentadas a esta XXII edición, y tan alta producción y participación, tanto de autores como de editoriales de todo el país evidencia el aumento constante y progresivo del género breve en el panorama literario nacional.

En esta ocasión el jurado estará presidido por la escritora molinense Lola López Mondéjar, psicóloga clínica y psicoanalista, finalista del XXI Premio de Narrativa Torrente Ballester, por 'Mi amor desgraciado', y ganadora del Premio Anagrama de Ensayo por 'Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad'. Completan el jurado, como vocales, Vicente Cervera, Charo Guarino y Leonardo Cano, quienes emitirán su fallo a finales de octubre o primeros de noviembre de 2025, según informa la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, María Hernández.

Los ganadores de las ediciones anteriores son clara evidencia de la calidad y el prestigio del certamen, contando con destacados autores como Alberto Méndez, Juan Pedro Aparicio, Cristina Fernández Cubas, Sergi Pàmies, Óscar Esquivias, Fernando Clemot, Francisco López Serrano, David Roas, Clara Obligado, Ignacio Ferrando, Javier Sáez de Ibarra, Emilio Gavilanes, Diego Sánchez Aguilar, Pedro Ugarte, José Ovejero, Elena Alonso Frayle, Cristina Sánchez-Andrade, Antonio Rómar, Fernando Navarro, Alejandro Morellón y Antonio Tocornal, el ganador de la edición 2024.

El seleccionado 'Mamíferos' de Virtudes Olvera es también durante este mes de septiembre 'Libro del Mes de la Universidad de Granada', y dos de sus relatos 'Frío' y 'El niño que murió contento', serán este curso universitario 2025-2026, lectura obligatoria del Departamento de Literatura Española Contemporánea de la Universidad Guglielmo Marconi, de Roma.

Virtudes Olvera presentará el 24 de septiembre en Motril 'Mamíferos' dentro del marco del festival literario Bitácora de Libros.