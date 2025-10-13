Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un instante de La Barraca, de Blasco Ibáñez. A. M.

Escopetas contra harapos

Andrés Molinari

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Del color de los perdigones. Ese plomo sin brillo ni bruño, ese gris que duele en el tuétano percutido, ese jirón de la pobreza que ... viste y desnuda. El que arropa a los actores de esta 'Barraca', recreación hermosa y seductora de la novela de Blasco Ibáñez, adaptada por Marta Torres y dirigida por Magüi Mira. Largos minutos de merecidos aplausos, con el teatro municipal puesto en pie, para hacer coincidir el aprecio del público con la calidad de la propuesta. Escopetas contra harapos. O la secular lucha del inquilino y el propietario, del que suda sobre la tierra y el que la tiene escriturada en el registro. En el caso del valenciano Blasco Ibáñez una tierra necesitada del riego que unas veces llega desmesurada y exorbitante en forma de dana y otras exaspera por escasez y su demora. Aunque, allá en Valencia, hay otra agua con más geografía que utilidad para el riego y es la Albufera.

