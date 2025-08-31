La entrega de los Premios de la Crítica amplía su programa a dos días en el recinto de la Alhambra

Así como Málaga ha sido en los últimos años la ciudad donde habitualmente se fallan los Premios de la Crítica de Andalucía merced al patrocinio ... de Fundación Unicaja, Granada ha sido también la ciudad que ha acogido el acto de entrega de dichos galardones, con la Alhambra y sus espacios como sede. En este año 2025 no va a ser una excepción. Los próximos días 2 y 3 de septiembre, el Palacio de Carlos V será el escenario de los actos de entrega de los trigésimo primeros premios, que este año aumentan su duración a dos días, con una mesa redonda previa con broche musical incluido.

Como afirma la presidenta de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, Remedios Sánchez, el objetivo de esta ampliación del programa es «visibilizar la alta calidad de nuestra literatura, en un momento en que Granada opta además a la Capitalidad Cultural de Europa para 2031». «Por ello», añade, «el día dos de septiembre tendremos una mesa redonda con los ganadores de la modalidad de narrativa en esta edición, al que seguirá un homenaje flamenco a los ganadores del premio Andalucía de la Crítica de Poesía a cargo del cantaor Juan Pinilla, quien priorizará a los poetas laureados granadinos (en concreto han sido Luis García Montero, Mariluz Escribano, Rafael Guillén, Antonio, Carvajal y Ángeles Mora) mostrando la fortaleza y la versatilidad de la poesía granadina. Este acto es de entrada libre hasta completar aforo». Como afirma también Sánchez, «el día tres, en un acto para el que se requiere solicitar previamente invitación gratuita, tendrá lugar la entrega de los premios, manteniendo a Granada como protagonista del acto más importante de las letras andaluzas».

Los premiados

Es preciso recordar que en esta ocasión las obras ganadoras fueron, en la modalidad de novela, 'La península de las casas vacías' (Siruela), del escritor jienense David Uclés, un éxito con pocos precedentes en época reciente que ya ha alcanzado su decimonovena edición. El jurado la premió considerando la magnitud del proyecto abordado por su autor, y en particular la fuerza narrativa de una obra bien desarrollada en la que se combinan lo épico y lo costumbrista para sustentar con eficacia la construcción de los personajes; también se resalta la capacidad de Uclés para dar una perspectiva novedosa a un tema tan abordado en la novelística de las últimas décadas como es la guerra civil. En cuanto a la categoría de Relato, la ganadora fue Irene Reyes-Noguerol por su obra 'Alcaravea' (Páginas de Espuma). El jurado la premió por su aguda exploración de la condición humana en la que se entremezclan lo particular y lo histórico.

En la modalidad de Poesía, el autor que se alzó con el galardón fue el granadino Juan José Castro, con 'El bosque errante' (Reino de Cordelia), donde, según el jurado, explora la creación artística utilizando el bosque como un espacio simbólico que conecta lo natural –en tanto en cuanto espacio de lo emocional– con lo cultural. Finalmente, el galardón de Ópera Prima fue para la escritora Clara Morales por su obra 'Ya casi no me acuerdo' (Tránsito), atendiendo a la rica prosa poética cargada de sensorialidad con un ritmo hipnótico que por momentos evoca la oralidad utilizando frases largas y polisíndeton en cuanto a la forma.

La entrada para los actos es gratuita hasta completar aforo, y para el acto de entrega de los premios se puede reservar su invitación enviando un correo electrónico a secretariageneral@criticosliterariosandaluces.com.