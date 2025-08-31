Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Uclés, ganador en la modalidad de novela por 'La península de las casas vacias'. ABC

La entrega de los Premios de la Crítica amplía su programa a dos días en el recinto de la Alhambra

Los próximos 2 y 3 de septiembre, el Palacio de Carlos V acogerá tanto los actos previos como la entrega en sí de los galardones andaluces

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:33

Así como Málaga ha sido en los últimos años la ciudad donde habitualmente se fallan los Premios de la Crítica de Andalucía merced al patrocinio ... de Fundación Unicaja, Granada ha sido también la ciudad que ha acogido el acto de entrega de dichos galardones, con la Alhambra y sus espacios como sede. En este año 2025 no va a ser una excepción. Los próximos días 2 y 3 de septiembre, el Palacio de Carlos V será el escenario de los actos de entrega de los trigésimo primeros premios, que este año aumentan su duración a dos días, con una mesa redonda previa con broche musical incluido.

