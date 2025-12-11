Los narradores Enrique Vila-Matas y Paco Cerdá encabezan la lista de los 'diez grandes' de Zenda. Son los ganadores de los premios de honor ... y de narrativa, los dos primeros de la decena de galardones que, en su segunda edición, concede la revista literaria Zenda. Lo comunicó este jueves su promotor, el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte. Completan el palmarés Chantal Maillard, Anna Caballé, Najat El Hachmi, Esther L. Calderón, Libros del Asteroide, José María Micó, Letras Corsarias y eBiblio.

El autor de 'El capitán Alatriste' destaca que en tiempos de «navajeo, polarización y trincheras», resulta «extraño» que un jurado se ponga de acuerdo para premiar estos autores. Cree que los premios son «un ejemplo» de lo que puede ser la cultura en España «cuando está en manos de gente razonable y digna».

El jurado reconoce en Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) a «un creador que ha desafiado desde hace medio siglo las convenciones y rutinas literarias». Se premia a Paco Cerdà (Genovés, Valencia, 1985) por 'Presentes' (Alfaguara), «una novela de no ficción -dice el jurado- que funciona como una especie de panóptico donde es posible intuir y vivir en la España de 1936» y que ya mereció el Premio Nacional de Narrativa.

Arturo Pérez-Reverte. EP

Chantal Maillard (Bruselas, 1951) gana del premio de poesía por 'Poesía completa. 1988-2022' (Tusquets), una obra con «la rotunda capacidad de proponer al lector una insólita aventura estética y emocional».

El de ensayo distingue a Anna Caballé (Hospitalet de Llobregat, 1954), por 'Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel' (Taurus), que «descifrar las claves de una de las personalidades más complejas de la cultura española del siglo XX».

El infantil y juvenil premia a Najat El Hachmi (Beni Sidel, Marruecos, 1979), por 'Los secretos de Nur' (Destino) una novela «que destila amor por los libros y por el oficio de escribir en cada una de sus páginas». El premio ópera prima es para Esther L. Calderón, por 'Pipas¡ (Pepitas de Calabaza), una «mezcla brillante y adictiva de ternura, humor y bajos fondos».

Libros del Asteroide merece el Zenda editorial. «por enriquecer nuestras letras desde los géneros de la narrativa y el ensayo y revalorizar grandes clásicos recientes y descubrir voces nuevas». José María Micó (Barcelona, 1961), el de traducción «por sus versiones de clásicos italianos como el 'Orlando furioso' de Ariosto o 'La Divina Comedia' de Dante.

La salmantina Letras Corsarias obtiene l de librerías, por «crear un espacio único de intercambio intelectual y de entusiasmo por la lectura» y el de Innovación ha recaído en eBiblio, el servicio de préstamo de las bibliotecas públicas españolas. El militar de carrera, divulgador histórico y editor Manuel Ángel Cuenca López ha ganado el premio especial Zenda-Edhasa.

Acuerdo balsámico

«En estos tiempos de polarización y navajeo, cuando parece que todo el mundo está en trincheras y disparando, con todo tan revuelto y tan crispado, conseguir un jurado que represente todos los medios de comunicación españoles en la cultura y que estén de acuerdo, que conversen, dialoguen y lleguen a conclusiones brillantes es un logro», se felicitó Pérez-Reverte. «Lo infrecuente, lo extraño de eso en estos momentos, es lo que hace que este premio tenga un valor especial», agregó.

Los Zenda que reconocen la labor literaria, editorial y el fomento de la lectura durante la temporada literaria, se entregarán en una ceremonia que se celebrará el 13 de enero de 2026 en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Los galardones cuentan con el patrocinio de Iberdrola y de Banco Santander.

Atrturo Pérez-Reverte. EP

El jurado lo componen Guillermo Altares, redactor jefe de 'El País'; Nuria Azancot, redactora jefe de 'El Cultural' de 'El Español'; Pepa Blanes, jefa de cultura en la 'Cadena SER'; Laura Barrachina, periodista cultural, colaboradora de 'Abril'; Jesús García Calero, director de 'ABC Cultural'; Irene Hernández Velasco, jefa de Cultura de 'El Confidencial'; Antonio Lucas, 'Página 2 de 3poeta' y periodista de 'El Mundo'; Alberto Olmos, escritor y columnista; Javier Ors, jefe de Cultura de 'La Razón'; Santos Sanz Villanueva, crítico cultural, y Sergio Vila-Sanjuán, director de Cultura/s en 'La Vanguardia'. Se les suman como secretario y coordinador Álvaro Colomer, redactor jefe de Zenda, y Leandro Pérez.