El encuentro literario cultur_ALH amplía sus aforos Las peticiones de participación han obligado a aumentar tanto la capacidad de asistencia a las conferencias como a los talleres

José Antonio Muñoz Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 18:00

Los responsables del encuentro literario cultur_ALH han anunciado que amplían sus aforos de cara a los actos que tendrán lugar desde el viernes 3 al domingo 5 de octubre. Según la directora del evento, Ana Gallego, «se han incrementado las capacidades a 900 personas en todas las conferencias y lecturas que tendrán lugar en espacios como el Palacio de Carlos V y la plaza de los Aljibes. Actos como los de Mariana Enríquez, Cristina Rivera Garza, la conversación entre escritores granadinos con Critina Morales o la presentación de Yung Beef se han agotado en las sucesivas ampliaciones, y el de Salman Rushdie no puede crecer más».

A través de la página web del encuentro, se puede acceder a los distintos actos –la entrada es gratuita- y reservar las entradas, hasta que se completen todos los aforos. Desde el encuentro, reiteran la recomendación de llegar con tiempo a los actos para poder acceder con tranquilidad a estos. Los talleres se han ampliado igualmente hasta el límite de su capacidad.

El encuentro cultur_ALH comienza mañana viernes a partir de las 17.00 horas, y se prolongará hasta el domingo 5 en espacios como el Palacio de Carlos V, el patio de los Aljibes, el Corral del Carbón, el Carmen del Aljibe del Rey, el Mirador de San Nicolás y la Mimbre. Entre los autores invitados están la Pulitzer Cristina Rivera Garza, Fernando Iwasaki, Camila Sosa Villada, Mariana Enríquez, Yung Beef y un largo etcétera de asistentes, que se pueden consultar en la web del evento.