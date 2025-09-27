Encuentro con la escritora Dacia Maraini en Granada Participará en un encuentro literario con motivo de la presentación de la edición bilingüe de su obra 'Una casa de mujeres'

La reconocida escritora italiana Dacia Maraini visitará Granada este sábado 27 de septiembre a las 18:30 horas para participar en un encuentro literario con motivo de la presentación de la edición bilingüe de su obra Una casa de mujeres, recientemente publicada por la editorial Altamarea.

El evento tendrá lugar en el emblemático Palacio de los Condes de Gabia, y constituye una oportunidad única para dialogar con una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea italiana.

La actividad está organizada por la Società Dante Alighieri de Granada, en colaboración con la editorial Altamarea, el Istituto Italiano di Cultura de Madrid, la Universidad de Granada y la Diputación de Granada.

Escritora, dramaturga e intelectual, Dacia Maraini es una autora multipremiada (Premio Formentor; Premio Campiello; Premio Strega; Premio Brancati); en múltiples ocasiones ha sido candidata al Premio Nobel de Literatura, además de haber recibido numerosos reconocimientos internacionales que confirman la fuerza universal de su escritura.

Una casa de mujeres es una obra fundamental en su trayectoria, donde se entrelazan temas como la libertad, la sororidad y la búsqueda de identidad y se cuestionan temas como el deseo, el cuerpo, las relaciones de poder y los lazos femeninos.

Su publicación en formato bilingüe permite acercar esta narrativa a un público más amplio y fortalecer los lazos culturales entre Italia y España.

La presencia de Dacia Maraini en Granada subraya una vez más el valor del diálogo intercultural y literario, y se enmarca en una serie de actividades que promueven la difusión de la literatura italiana en España.

El acto concluirá con la representación teatral de «Una casa de mujeres», a cargo de la actriz Ottavia Orticello, bajo la dirección de Marco Paparella, con la asesoría artística de Eugenio Murrali y la música de Federica Clementi. Escenografía y vestuario a cargo de Atanor Teatro Laboratorio.

