Israel Fernández, entregado E. Tébar

El duende visita Ogíjares de madrugada

La edición número 46 del Festival Nacional de Cante ofreció recitales soberbios de Israel Fernández, Paqui Ríos o Samuel Serrano

Eduardo Tébar

Eduardo Tébar

Ogíjares

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:46

Lo reconoció el cantaor chipionero Samuel Serrano, que suena como un sabio provecto a pesar de apenas superar la treintena: «Desde niño soñaba con actuar ... aquí, porque aquí he visto a mis maestros, en esta plaza tan importante, una catedral del flamenco». El suyo fue, junto con el de la malagueña Paqui Ríos, el recital que más ovaciones desató este pasado sábado en la edición número 46 del Festival Nacional de Cante Flamenco de Ogíjares.

