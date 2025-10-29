Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La fiscal de París, Laure Beccuau, ofrece una rueda de prensa. EFE

Los dos sospechosos detenidos han reconocido parcialmente su participación en el robo del museo del Louvre

No hay nada que permita afirmar que los delincuentes contaron con algún tipo de complicidad dentro del museo, según la fiscal de París

Beatriz Juez

Beatriz Juez

París

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:46

Comenta

La investigación sobre el robo del museo del Louvre avanza, aunque las joyas todavía no han sido encontradas por la policía. Los dos sospechosos del ... robo detenidos el pasado sábado en las afueras de París «han reconocido parcialmente su participación en los hechos ante los investigadores», anunció Laure Beccuau, la fiscal de París, diez días después del robo del siglo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  4. 4 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  5. 5 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  6. 6 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  7. 7 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  8. 8 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los dos sospechosos detenidos han reconocido parcialmente su participación en el robo del museo del Louvre

Los dos sospechosos detenidos han reconocido parcialmente su participación en el robo del museo del Louvre