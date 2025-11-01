Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La gente camina cerca de la pirámide de cristal del museo del Louvre. Reuters

Dos nuevos imputados por el robo en el Louvre, entre ellos una mujer de 38 años

Se eleva a cuatro el total de personas procesadas por las autoridades francesas en relación con el espectacular golpe de hace dos semanas

C. P. S.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:31

Dos personas, entre ellas una mujer de 38 años, fueron imputadas ayer por la tarde en la investigación del robo en el Museo del Louvre ... de París, lo que eleva a cuatro el total de personas procesadas por los hechos de hace dos semanas, cuando un comando de cuatro hombres accedió a plena luz del día a la pinacoteca y, en cuestión de minutos, hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado en 102 millones de dólares, y que siguen sin aparecer.

