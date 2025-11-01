Dos nuevos imputados por el robo en el Louvre, entre ellos una mujer de 38 años

Dos personas, entre ellas una mujer de 38 años, fueron imputadas ayer por la tarde en la investigación del robo en el Museo del Louvre ... de París, lo que eleva a cuatro el total de personas procesadas por los hechos de hace dos semanas, cuando un comando de cuatro hombres accedió a plena luz del día a la pinacoteca y, en cuestión de minutos, hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado en 102 millones de dólares, y que siguen sin aparecer.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos sospechosos, a los que finalmente inculparon y encarcelaron el pasado miércoles. Pero ayer se conoció que otras cinco personas fueron detenidas ese mismo día por la noche en la región parisina: dos fueron imputadas y tres quedaron en libertad, según informaron a AFP fuentes policiales cercanas al caso.

Entre ellas se encuentra una madre de familia de 38 años que fue imputada por «complicidad en robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos». La mujer quedó bajo detención preventiva tras una audiencia en la que expresó tener «miedo» por sus hijos y por ella misma. Uno de los abogados de la mujer, Adrien Sorrentino, subrayó que la acusada «rechaza rotundamente los cargos que se le imputan». La otra persona procesada también ha quedado en detención preventiva, según las mismas fuentes.

Por otra parte, tres personas arrestadas fueron puestas en libertad tras su detención preventiva, sin que se les imputaran cargos. «En estos casos de delitos graves, observamos que las oleadas de detenciones se asemejan más a redes de deriva», criticó la defensa de una de estas personas puestas en libertad.

El 25 de octubre ya fueron detenidos dos sospechosos de formar parte del comando. Uno de ellos, detenido en el aeropuerto parisino de Roissy, se disponía a viajar a Argelia. Estos dos hombres, de 34 y 39 años, fueron imputados y puestos en prisión preventiva a mediados de esta semana. Pese a todas estas pesquisas policiales y detenciones, de momento no hay ni rastro de las piezas robadas.