Dos minifestivales benéficos recaudan dinero para Palestina

Serán los días 16 de octubre y 7 de noviembre en Plantabaja

Juan Jesús García

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:24

Estaban tardando mucho los músicos de Granada en sensibilizarse con la causa palestina, y organizar un concierto a fin de recaudar fondos para enviara a ... los habitantes de Gaza. En este caso, a través de la campaña Gaza-solidaridad.org, Juan Alberto (Niños Mutantes en solitario), Ramper, Cristalino, Carmencita Calavera, Nievla y Paulina del Carmen han oído la llamada de Ruidosa Granada, Ondas del espacio y NPosie Pop GRX y estarán el jueves 16 (20h) en el Plantabaja.

