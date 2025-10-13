Dos minifestivales benéficos recaudan dinero para Palestina

Estaban tardando mucho los músicos de Granada en sensibilizarse con la causa palestina, y organizar un concierto a fin de recaudar fondos para enviara a ... los habitantes de Gaza. En este caso, a través de la campaña Gaza-solidaridad.org, Juan Alberto (Niños Mutantes en solitario), Ramper, Cristalino, Carmencita Calavera, Nievla y Paulina del Carmen han oído la llamada de Ruidosa Granada, Ondas del espacio y NPosie Pop GRX y estarán el jueves 16 (20h) en el Plantabaja.

La agitadora musical Sara Armada y el Dj, autor y editor Julio Le Marchand están detrás de esta primera iniciativa (habrá otra en noviembre, pero ya oficialmente desde una ONG). Sara comenta que ya en junio empezaron a moverse «sorprendidos porque la escena granadina no reaccionaba ni tomaba posición ante esta situación», y sigue, «como nos gusta organizar conciertos, empezamos a movernos, a pedir fecha en el Plantabaja y a llamar a grupos». Para ellos, a pesar de que es un acto benéfico (y con fila cero), es sobre todo un «acto simbólico, que llame la atención sobre la implicación de la música granadina frente a esta masacre».

Observando el cartel, para el que han tenido más candidatos posteriores que llegaban ya con la programación cerrada, añaden que se trata de ofrecer un concierto amplio y de «todos los estilos», como representación de toda la escena sonora de la ciudad. Sara cuenta que la idea ha tenido muy buena recepción, tanta que «esperemos que no sea necesario, pero estamos dispuestos a seguir haciendo entregas, un ciclo entero si hace falta.».

Llama la atención la participación de Juan Alberto Martínez, en lo que será la primera aparición en Granada (su debut fue en Orce hace unas semanas) como cantante solista tras la separación de su banda. «Va a ser la primera vez que me subo después de la despedida de Niños Mutantes, sí, y me hace mucha ilusión. Porque sea en el Planta y porque sea un concierto por Palestina. Por el Planta porque fue donde dimos nuestro primer concierto y es donde más veces he tocado, es la 'catedral' de la música en Granada. Por el otro lado me parece sangrante que en esta ciudad se hiciera un gran concierto por Ucrania al mes de iniciarse el conflicto, y que por Palestina estemos en un club y dos años después, me sorprende semejante asimetría moral».

Las iniciativas de la asociación Help Me Please este año se han centrado también en la situación de la franja de Gaza. Y se cierran con otro festival el día 7 de Noviembre con un programa que ofrece las actuaciones de Carmen Xia, Andrea Santalusía, García Picasso, Lima Negra, Cristian de Moret, Radio Palmer y David Montañés. Los beneficios irán destinados a Kits de ayudas y espacios seguros para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad en Gaza y Jan Yunís.