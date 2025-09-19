Dos cuadros de Sorolla en colecciones de Granada
Además de 'Eñ Jardín de Lindaraja' en la Alhambra, los granadinos pueden ver 'Esta noche es nochebuena', ambos del maestro valenciano, en el Museo Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta
Granada
Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:42
Joaquín Sorolla amaba a Granada.La conoció en un viaje que realizó por el sur de España en el año 1902 –estuvo en cuatro ocasiones– ... y realizó un total de cuarenta y siete obras de tema granadino. Una de ellas, 'Jardín de Lindaraja' (1909), acaba de ser adquirida por el Patronato de la Alhambra por 725.000 euros y se exhibirá en el Museo Ángel Barrios.
Pero no es la única creación del genio valenciano que se puede ver en un museo de Granada. Manuel Gómez-Moreno Martínez adquirió en el mercado del Rastro de Madrid el lienzo titulado 'Esta noche es nochebuena', datado en el 1898. Dos niñas bailan y tocan la pandereta ante un belén. Tras ellas hay una mujer y un niño tocando el tambor. Se trata de la familia del propio Sorolla. Es decir, su esposa Clotilde y sus hijos María, Elena y Joaquín. ¿Dónde? En la casa de Sorolla en Madrid. Pura magia.
Esta maravilla se puede observar en el Museo Gómez-Moreno, ubicado en la Fundación Rodríguez-Acosta. Una verdadera joya de Sorolla que nos adentra en su vida familiar.
