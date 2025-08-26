Los domingos de septiembre descubrirás Granada

IDEAL Martes, 26 de agosto 2025, 17:05 Compartir

Los domingos de septiembre siempre traen consigo un aire renovador, un sentimiento de curiosidad que se despliega como las hojas de otoño. En Granada, este mes se viste de colores vibrantes y ofrece la oportunidad perfecta para adentrarse en nuevas aventuras, proyectos y metas. Si buscas un plan memorable, no hay mejor manera que explorar nuestra ciudad de la mano de My Top Tour y Oferplan.

Imagina iniciar tu domingo con el sol asomando por los rincones de la Alhambra, mientras te preparas para un viaje a través del tiempo. Desde su fundación en 2017, My Top Tour ha sido el guía de más de dos millones de viajeros que han llegado a conocer una Granada auténtica, llena de historia y cultura. Este septiembre, bajo el programa «Enciende tu Marca» de la Capitalidad Cultural Granada 2031, se presentan dos rutas culturales que prometen dejar una huella imborrable en tu corazón.

La primera de estas rutas es «Monumentos Andalusíes – Historia Dorada de Granada». Aquí, te sumergirás en un recorrido fascinante por auténticas joyas patrimoniales como el Palacio de Dar-Al-Horra, El Bañuelo o la Casa de Zafra. Cada paso que des te acercará más a las raíces de la civilización andalusí, a los ecos de historias pasadas que resuenan en cada piedra y en cada rincón de la ciudad. Con la guía de expertos oficiales, vivirás la experiencia de manera envolvente, como si fueras parte de la historia misma. Consigue tu plaza a un precio exclusivo

Pero la aventura no termina ahí; también podrás disfrutar de «Historias en los atardeceres del Albaicín y Sacromonte». Imagina pasear al atardecer por las empedradas calles del Albaicín, con vistas espectaculares desde el mirador de San Nicolás. La luz dorada bañará la ciudad, mientras te sumerjas en narraciones que cuentan sobre la vida de sus habitantes a lo largo de los siglos. La Vereda de Enmedio te espera con la promesa de una vista que te cortará la respiración y un aire impregnado de magia y pasión. Tan solo tienes que hacer la reserva aquí

Ambas experiencias tienen una duración de solo dos horas, pero prometen dejarte con ganas de más. Ya puedes reservar tu lugar a través de Oferplan, pero recuerda que las plazas son limitadas. No dejes que esta oportunidad se escape: es el momento perfecto para mirar Granada con otros ojos, descubrir su esencia y vivirla como si fuera la primera vez.

Así que, prepárate para un domingo de septiembre diferente. Un domingo donde la curiosidad y la aventura se combinan, y donde Granada se convierte en el escenario ideal para dar rienda suelta a tus sueños y proyectos. ¡Vive la emoción de ser parte de esta historia!