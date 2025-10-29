Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Casa Caballero-Magán de Guadix
Joya del neomudéjar andaluz

El divulgador de arquitectura Brontë lanza un vídeo en defensa de la Casa Caballero-Magán de Guadix

Señala que el inmueble, construido por Enrique Daverio para el empresario Adrián Caballero Magán, «no solo representa una pieza clave del patrimonio accitano, sino que también encarna la historia ferroviaria y cerámica de la ciudad»

Ideal

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:21

Comenta

El divulgador de arquitectura Brontë (@bronte.arq) ha publicado un vídeo en sus redes sociales haciéndose esco la amenaza de demolición que pesa sobre la ... Casa Caballero-Magán, ubicada en el barrio de la estación de Guadix (Granada). En su intervención, Brontë reivindica la figura del arquitecto Enrique Daverio, autor de esta singular obra neomudéjar, y se suma al movimiento vecinal que exige su protección, rehabilitación y puesta en valor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

