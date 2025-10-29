El divulgador de arquitectura Brontë lanza un vídeo en defensa de la Casa Caballero-Magán de Guadix

El divulgador de arquitectura Brontë (@bronte.arq) ha publicado un vídeo en sus redes sociales haciéndose esco la amenaza de demolición que pesa sobre la ... Casa Caballero-Magán, ubicada en el barrio de la estación de Guadix (Granada). En su intervención, Brontë reivindica la figura del arquitecto Enrique Daverio, autor de esta singular obra neomudéjar, y se suma al movimiento vecinal que exige su protección, rehabilitación y puesta en valor.

Desde sus cuentas de Instagram y TikTok, donde acumula miles de seguidores, Brontë lanza un mensaje claro: «Nos quieren tirar un edificio neomudéja«.

El vídeo, publicado en TikTok, ha superado las 40.000 visualizaciones en los primeros días, convirtiéndose en una herramienta de sensibilización que trasciende el ámbito local.

El divulgador señala que el inmueble, construido por Enrique Daverio para el empresario Adrián Caballero Magán, «no solo representa una pieza clave del patrimonio accitano, sino que también encarna la historia ferroviaria y cerámica de la ciudad».

Bronthë destaca la relevancia de Enrique Daverio, arquitecto italiano afincado en España, autor de la célebre Casa Gallardo en Madrid —frecuentemente atribuida a Arias Rey por cuestiones legales de firma— y reivindica su papel como creador de obras modernistas y neomudéjares de gran valor. «La Casa Asunción Gallardo es la más modernista de Madrid, pero Enrique Daverio también dejó huella en Guadix, con una casa divina, geométrica, perfecta», afirma en el vídeo.

En su vídeo, Bronthë celebra la movilización ciudadana que ha logrado frenar temporalmente la demolición y que ha impulsado al Ayuntamiento de Guadix a iniciar un catálogo de patrimonio que podría proteger no solo la Casa Caballero, sino otras 24 edificaciones históricas del entorno.

«Somos fans de la Casa Caballero, del neomudéjar, de Enrique Daverio y de las vecinas que protegen su historia. Lo que no somos fans es de Adif», concluye con su característico tono mordaz.