Cómo disfrutar al máximo del Film Granada Fest

Granada se prepara para recibir una vez más el Festival Internacional Jóvenes Realizadores, que se celebrará del 19 al 25 de octubre. Este evento no solo es una celebración del cine independiente, sino también un verdadero escaparate de creatividad y talento emergente que transformará la ciudad en un centro artístico vibrante. Oferplan Granada de IDEAL te ofrece una edición limitada de abonos a un precio exclusivo, asegurando que nadie se pierda esta experiencia única. Además, este año también ha puesto a la venta entradas a un precio muy especial para la inauguración y la clausura.

Con más de dos décadas de historia, el festival se ha consolidado como un referente cultural en la región, atrayendo a directores y cineastas de todo el mundo. La programación promete ser diversa y emocionante, conjugando largometrajes inéditos con clásicos que resuenan en el corazón del público, todo ello acompañado de bandas sonoras interpretadas en directo. Además, este año se ofrecerán propuestas experimentales, podcasts en vivo y oportunidades invaluables para interactuar con creadores, creando un ambiente único de intercambio cultural.

Uno de los momentos más esperados del festival es el Certamen de Cortometrajes, un eje fundamental donde se da visibilidad a nuevas voces del cine y se apuestan por narrativas frescas y arriesgadas. En esta edición, la Competición Vibraciones presentará cinco estrenos mundiales de cortometrajes andaluces, destacando la originalidad y la innovación de sus creadores.

La inauguración del evento, conducida por la carismática periodista Cecilia Cano, contará con la actuación en vivo de NAZZZ, una de las nuevas promesas de la escena emergente granadina el domingo, 19 de octubre. La primera sesión de la Competición Vibraciones marcará el inicio de un festival que promete emocionar y sorprender. El acto de clausura será igualmente memorable, con la entrega de premios y la actuación del renombrado guitarrista flamenco Carlos de Jacoba. El documental «Flores para Antonio», dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta, se proyectará por primera vez en Andalucía, recibiendo el Premio Sin Fin honorífico en reconocimiento a su trayectoria el 25 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro Isabel La Católica

Sesiones especiales

Del 19 al 25 de octubre las sesiones especiales dell Festival Jóvenes Realizadores unen cine, música y creatividad. Largometrajes inéditos, clásicos con BSO en directo, experimentación, podcast… Una semana para descubrir nuevas voces, propuestas arriesgadas y experiencias audiovisuales que trascienden la pantalla. Una edición que reafirma a Granada como escenario de innovación y celebración cinematográfica.

La cineasta canadiense Sofia Bohdanowicz da un notable paso en su carrera con su primer largometraje de ficción, un intrigante thriller ambientado en el mundo de la música clásica que cuenta con la violinista granadina María Dueñas en su reparto. Por otro lado, se proyectará «Aro Berria» de Irati Gorostidi, una de las películas más destacadas del año, con mención especial en la sección New Directors del Festival de San Sebastián, que llega a Granada antes de su estreno en cines el 28 de noviembre.

Además, el programa en directo de CIBERLOCUTORIO de Radio Primavera Sound contará con la presencia de Gorostidi. También se presentará una sesión de cortometrajes sobre Palestina, cuyos beneficios serán donados a una ONG. Finalmente, celebrando el centenario de «El fantasma de la opera» (1925), se realizará una proyección en colaboración con La Madraza de la Universidad de Granada.