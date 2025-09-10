Disfruta de 'Casa de muñecas' en Granada

IDEAL Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:22 Compartir

Este otoño, los amantes del teatro tienen una cita imperdible con una de las obras más icónicas de la dramaturgia universal: 'Casa de muñecas', escrita por el Premio Nobel Henrik Ibsen. La representación tendrá lugar el 28 de septiembre en el Teatro Isabel La Católica de Granada, con dos funciones exclusivas a las 17:30 y a las 19:30 horas. Las entradas ya están a la venta a través de Oferplan Granada de IDEAL, con un número limitado a un precio especial.

La obra, ambientada en Oslo en 2024, centra su narrativa en la vida de Nora Helmer y su esposo Osvaldo, quienes parecen llevar una existencia perfecta. Sin embargo, el ascenso profesional de Osvaldo y el regreso de una amiga del pasado desencadenan tensiones que ponen a prueba los cimientos de su relación. Enfrentándose a los juicios sociales y la incomprensión de su entorno, Nora se verá obligada a tomar una decisión crucial que marcará un antes y un después en su vida: abandonar su hogar para descubrir quién es realmente.

Esta adaptación de 'Casa de muñecas' cuenta con un destacado elenco que incluye a Maria León, Santi Marín, Patxi Freytez, Alejandro Brun y Pepa Gracia. La dirección ha logrado trasladar los conflictos fundamentales del texto original a la actualidad, donde Nora se enfrenta a problemas como la desigualdad de género, la presión social y la lucha por la independencia personal. En un contexto marcado por el individualismo y las crisis familiares contemporáneas, esta versión logra conectar profundamente con el público actual.

Uno de los aspectos más destacados de este montaje es la escenografía, diseñada por Lua Quiroga. Su propuesta minimalista y geométrica transforma el escenario en un símbolo metafórico de una casa de muñecas, permitiendo explorar visualmente las temáticas del confinamiento y la exhibición que vive la protagonista. Esta solución creativa no solo enriquece la representación, sino que también invita al espectador a sumergirse en la vida emocional de Nora y sus dilemas internos.

Complementando la experiencia estética, la banda sonora original, creada por Manu Solís, contribuye a generar un ambiente inmersivo, dinámico y cargado de emociones. Gracias a esta combinación de elementos visuales y sonoros, los espectadores podrán disfrutar de una interpretación contemporánea de un clásico atemporal, que se mantiene fiel al espíritu de Ibsen mientras aborda cuestiones relevantes para la audiencia de hoy.

No te pierdas la oportunidad de asistir a esta conmovedora representación de 'Casa de muñecas'. Con su rica narración y relevante temática, se configura como un evento cultural de gran valor en el panorama teatral granadino.