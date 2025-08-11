Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Paolo Pinamonti, director del Festival de Música y Danza, en el Corral del Carbón. Las gafas las lleva puestas su sombrero. ARIEL C. ROJAS

Paolo Pinamonti | Director del Festival de Música y Danza

Verano con otras gafas

«Los días de playa en el Lido de Venecia parecían no tener fin»

El italiano apenas tiene descanso. Ya prepara el programa de 2026. Las gafas son de atrezzo, porque no las usa. Le basta con su sombrero Panamá.

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:30

Como buen italiano, Paolo Pinamonti (Venecia, 1958) ama la ópera, y una buena escenografía que enmarque unas voces de calidad son uno de sus máximos ... goces. La entrevista se desarrolla en el Corral del Carbón, donde Lope de Vega llegó a representar algunas de sus comedias. Ycomo no usa gafas de sol, las que aparecen en la foto sobre su imprescindible sombrero Panamá son de atrezzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  2. 2

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  3. 3 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  4. 4

    Fallece un trabajador en la planta de residuos de Alhendín
  5. 5 El Covirán Granada presenta sus nuevas equipaciones
  6. 6

    Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de Salobreña
  7. 7 El acueducto de un pueblo de Granada que trasladaba el agua de su laguna a otros lugares
  8. 8 Aemet activa el aviso naranja por calor en Granada con temperaturas por encima de los 40 grados
  9. 9

    Silencio, abandono y frustración
  10. 10

    Comienza la fase de nuevas altas en la campaña de abonados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Los días de playa en el Lido de Venecia parecían no tener fin»

«Los días de playa en el Lido de Venecia parecían no tener fin»