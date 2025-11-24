Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La investigadora Laura Martínez de Guereñu, en el emblemático pabellón de Reich y Mies. Anna Mas

Descubierta la mujer que estaba oculta en una joya de la arquitectura del siglo XX

Omitida en la autoría de uno de los edificios más importantes del siglo XX, la figura de Lilly Reich es rescatada por la investigación de Laura Martínez de Guereñu sobre el emblemático pabellón alemán de Barcelona

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Hace casi cien años se construyó el edificio que daría un giro a la arquitectura del siglo XX, el pabellón alemán para la Exposición Internacional ... de Barcelona de 1929. Atribuida en solitario a Ludwig Mies van der Rohe, el diseño de pilares cruciformes para sostener el edificio, dejando que los demás elementos sean flotantes, encontró un «nuevo principio espacial». Pero detrás de esta construcción emblema de la modernidad estuvo una mujer hasta ahora olvidada, Lilly Reich. Siguiendo los pasos del artista Josef Albers, la investigadora Laura Martínez de Guereñu encontró unos planos originales de las exposiciones en el MoMA de Nueva York. «Eran grandísimos, preciosos, con detalles constructivos firmados por Reich». Este descubrimiento dio paso a una tesis: ¿Reich fue coautora del pabellón?

