Degusta Fest: atracón de 'indie' pata negra

Días de ajuste de cuentas con el pasado para el 'indie' de vieja escuela en Granada. Con escasas fechas de diferencia se producen en la ... ciudad una serie de acontecimientos que se pueden catalogar de históricos, por manido y rimbombante que suene el término. En mayo estuvieron por aquí Pixies. El pasado fin de semana, el Lemon Rock se permitió el lujo de traer para un festival 'sui generis' a Tim Burgess (The Charlatans) y a Tim Wheeler (Ash). Y este viernes arrancó por fin el Degusta Fest, un evento nuevo que nace ya con pedigrí. Y que resulta diferencial por su fusión de la mejor gastronomía granadina con un cartel suculento, compuesto íntegramente por platos fuertes internacionales y nacionales.

La escena que mejor refleja la filosofía del Degusta Fest es la del tránsito por la carpa central del comedor en Fermasa, atravesando los diversos estands, mientras se mezclan una serie de aromas culinarios. Al final se impone la irresistible parrilla de Sergio Lara, 'El Cangrejo', del Asador de la Reina, desembocando delante del escenario. Una sensación peculiar, sobre todo si lo que retumban son las deflagraciones sonoras de The Jesus and Mary Chain.

Y esto, repetimos, pasará a la historia. El cantante de la banda de los hermanos Reid, Jim, apareció con una camiseta de Marcapasos, la tienda de la calle Duquesa que ha instruido durante tres décadas a los granadinos en su credo de ruido con corazón pop. Los escoceses dedicaron la mitad del concierto a revisar su legado de los ochenta, sin recrearse demasiado en 'Psychocandy' (en 2025 cumple cuarenta años), álbum seminal para entender la eclosión posterior del 'shoegazing' y del rock alternativo. La argentina (ya granadina adoptiva) Natalia Drago (Srta. Trueno Negro) cantó con ellos 'Sometime always' (a lo Hope Sandoval en los noventa) y el himno 'Just like honey'. Ahí queda. Después vendrían Carolina Durante.

Reencuentro

A las 18:15 le tocó abrir a Nada Surf. En el horario más ingrato, con 35 grados azotando según los móviles. Justo al acabar debían volar para actuar este sábado en Francia. Fue un reencuentro, porque a los neoyorquinos se les quiere en Granada. Hace diecisiete años, curiosamente, estuvieron en la antigua sala Industrial Copera, a escasos metros de la ubicación del Degusta Fest, en término municipal de Armilla. El bajista de apellido español y abuelo granadino podría protagonizar un capítulo en Netflix con las vivencias de aquella larga noche.

La banda de Matthew Caws, Daniel Lorca e Ira Elliot es la gran superviviente del 'power pop' que emanó del rock alternativo en Estados Unidos. Su brillante sonido se diluyó un poco, o al menos ese fue el efecto al llegar después los superlativos The Lemon Twigs. Pero solo cabe aplaudir su entereza para levantar un recital en el que no se limitaron a cumplir con las rentas. Del reciente 'Moon mirror' despacharon la inaugural 'Second skin', la roquera 'In front of me now', o la compleja y artesana 'Intel and dreams'. Por supuesto, no se despidieron sin brindar 'Popular' y 'Always love'.

Luego, un cuarto de hora antes de las ocho de la tarde, la experiencia con The Lemon Twigs devino mucho más agradable, ya con una temperatura bastante más benigna. En el Degusta se iban clavando con precisión los horarios. Y, en términos estrictos, lo de los hermanos Brian y Michael D'Addario (originarios de Hicksville, Long Island, y que por la mañana se dejaron caer por Discos Bora Bora) fue insuperable. Había ganas de comprobar en Granada si lo de estos marcianos todavía veinteañeros era cierto. Y lo es. Invocaron a Brian Wilson. A los Beatles por el costado de McCartney. A Alex Chilton y Big Star. Al barroco de The Left Banke y a los Byrds de guitarras de doce cuerdas. Con sus camisetas de tirantes, y con su anacronía generacional, retaron al sol a través de canciones tan supremas como 'The one'. ¡Y qué delicia cuando soltaron el 'Mejor' de Los Brincos!

Todo ello entre pildorazos de dj's Florent y Yo (Florent de Los Planetas), Cheries y Le Merchand de Sable. Y tras una parte 'gastro' que hoy también comenzará a las dos de la tarde. Y una franja, a partir de las cuatro, con charlas con chefs invitados y expertos gastronómicos, entre los que se encuentra Pepe Rodríguez (El Bohío, 'MasterChef').