La cantante y actriz Ana Belén estará el viernes en el Palacio de Congresos.

Ana Belén vuelve a cantar en Granada después de unos años ausente del micrófono, que no de los escenarios locales, que ha pisado en varias ocasiones durante los últimos años en su faceta actoral. El viernes, el Palacio de Congresos (21.30 horas), y en el marco del ciclo 1001 Músicas, acogerá la gira 'Más D Ana', con la cual la artista está recorriendo el país.

–Vuelve usted a Granada, después de mucho tiempo...

–Sí, la última gira la hice seis años atrás. Es increíble cómo pasa el tiempo. Terminé en diciembre del 19. Nadie imaginaba lo que se nos vino encima. Víctor (Manuel) tuvo que retrasar su gira, yo comencé a hacer teatro, que fue lo primero que regresó, y en este tiempo he interpretado tres títulos con sus correspondientes giras, con lo que he estado bastante ocupada. Ya tenía ganas de volver.

–En cualquier caso, el año pasado, ya llenaron el Palacio en el homenaje a Miguel Ríos, y eso que no cantaron...

–(Risas) Sí, no cantamos porque Víctor estaba en plena gira. Si no, algo habríamos hecho, por lo menos, el 'Hoy puede ser un gran día'.

–'Más D Ana' no es un concierto de grandes éxitos al uso.

–Hay grandes éxitos, pero no sólo. Hay temas emblemáticos, otros que ya tienen un tiempo, y varios del nuevo disco. Los músicos sabemos que cuando tenemos una trayectoria y un bagaje, con discos muy populares, podemos hacer una gira sólo de grandes éxitos, pero siempre necesitas ese 'plus' que supone tener material nuevo, cosas nuevas que contar, y defenderlas ante el público.

–De vez en cuando, como reza el título de su nuevo disco, hay que cambiar la mirada, venir con ojos nuevos.

–Puede parecer una ironía que después de tantos años, tantas giras, tantas subidas al escenario, tenga esa idea, porque hay quien puede pensar que ya lo has hecho todo. Pero no. Siempre pienso que aunque seas mayor, como es mi caso... (risas) es bueno tener una mirada que se acerque a la que tenía cuando empecé.

–Hay una canción suya, que no está en esta gira, pero que tiene una letra muy reveladora. Es 'Niña de agua'. La canción comienza con la frase «No es que la casa no tuviera techo...». ¿Pensó alguna vez que tendría una carrera tan larga?

–Jamás. Incluso dije en alguna entrevista que me retiraría a una determinada edad, como a los 50 años o así. Y fíjese si los dejé atrás... El estar en contacto con artistas como María Dolores Pradera, de quien fuimos muy amigos, y que siguió trabajando hasta el final, me hizo cambiar de opinión. Que el público y los promotores sigan pensando en ti, y te sigan llamando, es una alegría, y convierten ese pensamiento que tuve de retirarme a una determinada edad en una tontería. Además, en esta profesión hay muy poca gente que se haya hecho rica, así que es preciso seguir trabajando.

–De usted nos llama la atención la forma de moverse en el escenario y el hecho incuestionable de que ha hecho un pacto con el diablo.

–Nada de pactos, y mucho menos con el diablo... Hay algo genético en personas de una determinada generación, que ahí seguimos. Lo digo completamente en serio. Hay que cuidarse, es cierto. Pero luego es importante estar en la calle, saber lo que pasa. Tener interés por todo y no tirar la toalla es importante.

–Estando como está el mundo, comenzar el concierto con 'Sólo le pido a Dios' es una declaración de intenciones.

–Y continuar con 'Que no hablen en mi nombre' es una declaración aún más potente. No se puede ser insensible ante todo lo que ocurre alrededor.

–Sigue 'Niña de agua' con la frase «Nada me gustaría como saber cierto, a qué o a quién tendré que agradecerlo». ¿Piensa usted con el paso del tiempo más en el después, en la trascendencia, o se mantiene, en este sentido, igual que cuando tenía 20 años?

–En lo esencial, me mantengo. Pero la percepción del tiempo es distinta. Tengo nietos, han crecido, y te paras a pasar qué ha pasado en este tiempo. Ahora, el futuro no es largo. Pero lo que más me importa es vivir el presente. El futuro me interesa porque me importa la gente que viene detrás.

–¿Las generaciones jóvenes han olvidado el concepto de 'espíritu de sacrificio'?

–Los jóvenes han olvidado quizá lo que es la paciencia. Lo quieren todo, y lo quieren ya. La sociedad nos ha creado necesidades que antes no teníamos. Sé cómo era el país del que venimos. Los jóvenes lo tienen más difícil porque nada está tan claro como lo vimos nosotros. Debemos aprender que todo cuesta, y a mí me costaba antes y me sigue costando ahora. Y mucho más siendo una gran inconformista en el trabajo, como es mi caso.

–También dice 'Niña de agua' que «para la ternura siempre hay tiempo». ¿Lo hay, incluso ahora?

–Claro, pero no para esa ternura ñoña, sino para la introspección, para evaluar si te portas bien... La ternura está en todas partes, y si te empeñas la encuentras.

–¿La música sigue siendo una buena catalizadora de la ternura, a pesar de las letras machistas de algunas canciones de hoy?

–Sigue siéndolo, aunque hay quien la disfraza. En cuanto a las letras, ocurre en muchos casos, no en todos. Hay personas muy concienciadas, que saben lo que se debe decir y lo que no. Pero otras... Defiendo la libertad de expresión, pero a veces hacen falta filtros.

–Explorar nuevos estilos es una de sus señas de identidad como cantante. ¿Por qué?

–Creo que es una cuestión de libertad, y del hecho de que no he querido nunca meterme en la piel de un compositor, mucho más teniendo al lado a Víctor y viendo lo que le cuesta. Por eso, he picado de aquí y de allá, teniendo además la suerte de tener grandes amigos que me han prestado canciones. Pienso que el punto de inflexión fue ir a Brasil y descubrir que Chico Buarque componía y cantaba el himno de un equipo de fútbol. Por eso, si hay algo que me gusta y vocalmente puedo con ello, lo canto.

–Usted es muy lorquiana y ama a Granada. ¿Habrá alguna sorpresa en el concierto del viernes?

–No llevamos ninguna canción del disco dedicado a Federico, pero dependiendo de si algún amigo está por aquí, puede haber alguna sorpresa. Quién sabe.